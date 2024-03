Karen Sevillano se fue contra Beto al enterarse que la nominó en ‘La Casa de Los Famosos’

Muchas emociones se vivieron en la más reciente edición de ‘La Casa de Los Famosos’ no solo por la visita de Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, para contar su postura ante el romance que vive la actriz con el panameño Miguel Melfi, sino porque era domingo de eliminación.

En la placa de nominados estaban los actores Julián Trujillo, Omar Murillo más conocido como ‘Bola 8′, el creador de contenido digital ‘Alfredo Redes’, el deportista Juan David Zapata y Beto Arango.

A punto de culminar llevaron a los cinco participantes al cuarto de eliminación en el que regresaron a ‘La Casa de Los Famosos’ solo cuatro de ellos. y momentos más tarde Beto Arango, a quien cariñosamente le dicen ‘don Betico’, fue interrogado por la presentadora Carla Giraldo, pues tenía una misión que cumplir y no era otra que dar el nombre del primer nominado de la semana.

“Creo que tenía a alguien que había pensado, pero después de cómo oí hablar a Karen ‘Sevillana’, creo que me voy por Karen” — Beto Arango

Momentos después del regreso de Omar Murillo y Juanda, la actriz Nataly Umaña fue la encargada de dar la noticia pues venía de la cocina. Y seguidamente la mayoría del equipo Infierno se dirigió a la pantalla que muestra la placa de nominados. “No muchachos tranquilos. A mí eso no me azara. Yo estoy confiada. Me nominaron muchachas”, dijo Karen Sevillano.

ASÍ ES MI NEGRA AQUÍ AFUERA TAMBIÉN FORMAMOS LA HPTA 🔥 usted se queda!!!! #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Zsyrp7HimA — Dani 🦋🐝 (@DivazaaShow) March 4, 2024

Karen Sevillano le reclama a Beto Arango

Pero lejos de verse tranquilla y relajada se le notaba la molestia por la decisión del exparticipante y así lo dejó ver en las conversaciones, en las que precisó los motivos por los que cree que Beto Arango la nominó.

“Don Betico, papi, venga yo le digo una cosa. El hecho de que yo lo haya sapeado de que usted se comió los cuatro duraznos no era tampoco para que me nominara. Porque aquí usted estuvo cuatro semanas y nunca me nominó y por detrás ahora sí quiso, no papi” — Karen Sevillano

“A Karen no le afecta que la nominen”



Karen nominada: 😂😂😂#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/TyAL6kwOFg — Omar David (@OmarAlvarezDice) March 4, 2024

Reacciones tras la nominación de Karen Sevillano

En las redes sociales Karen se volvió tendencia y es que en la misma noche había protagonizado uno de los posicionamientos mas fuertes hasta ahora en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia por las duras palabras que le dio a Omar Murillo.

Muchos aplaudieron la nominación, otros aseguran que perdió su voto y algunos resaltaron la forma en la que Beto cambió el apellido de la creadora digital para referirse a ella.

Se tenía que decir y Beto lo dijo

Karen Se-Villana jajajajjajaja

Ese Beto es el mejor!!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/gEJ6F5CCC5 — Dianita ortiz (@Dianitaortizz) March 4, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol muy bien Beto por nominar a esa señora de Karen, que se cree que la casa es de ella y su séquito de adulador@s pic.twitter.com/RM221nIwEr — Bogota (@wotalorag) March 4, 2024