Piden sanción para Nataly Umaña y Melfi por violar norma de ‘La Casa de Los Famosos’

En el más reciente capítulo de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, luego de la tensión que se vivió por la pelea de varios participantes, llegó una dinámica que los mantendrá unidos en pareja hasta el próximo sábado con una cuerda atada a sus manos.

La actividad se llevó a cabo con las mujeres escogiendo a uno de los hombres y la segunda fue la actriz Nataly Umaña quien sin ningún tipo de sorpresa escogió al panameño Miguel Melfi. Para cumplir con la actividad no se pueden soltar de ellas y deberán hacer todo en conjunto como ir al baño a sus necesidades, cocinar, y demás actividades.

Los ojos de los televidentes se posaron sobre la pareja que tanto ha dado de qué hablar por el acercamiento que tienen y que ha puesto en tela de juicio el matrimonio de la actriz.

En horas de la noche ambos tuvieron que compartir el baño de la habitación del líder, pero esto se dio mientras Miguel Melfi cerró la puerta del mismo, acto que está prohibido en ‘La Casa de Los Famosos’ tal como quedó claro cuando Karen Sevillano era la líder de la semana. Incluso, al momento de Miguel Melfi cerrar la puerta del baño, Nataly Umaña indicó que la dejó abierta en su liderato.

Jefe me explica porque a Karen le dijo que nunca cerrara la puerta del baño del líder y a melfi con Nataly no les dice nada???? @VIX #LaCasaDeLosFamososCol @LaCasaFamososCo las reglas que? pic.twitter.com/3EymnQxx9U — Melissa Durango G (@PsyMely) March 1, 2024

La infracción no pasó desapercibida por los televidentes quienes no solo no recordaron la normativa, sino que piden al ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ hacer cumplir las normas y nominarlos junto a ‘Alfredo Redes’, Juanda, ‘Pantera’, Beto Arango, Julián Trujillo y Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′.

“Queremos ver sanción mañana para Nataly y Melfi por cerrar la puerta del baño”, “Jefe me explica porque a Karen le dijo que nunca cerrara la puerta del baño del líder y a Melfi con Nataly no les dice nada”, “Mientras que Alejandro Estrada está borrando las fotos de su ig, Nataly está celebrando en el baño con Melfi. Aquí surge una pregunta para el jefe ¿qué pasó con la regla de no cerrar la puerta del baño del cuarto del líder?” y “A Karen la regañaron y la hicieron salir en pelota por cerrar la puerta del baño, pero ¿Melfi y Nataly si pueden encerrarse en el baño? “, son algunas de las reacciones que destacan.

QUEREMOS VER SANCIÓN MAÑANA PARA NATALY Y MELFI POR CERRAR LA PUERTA DEL BAÑO! #LaCasaDeLosFamososCol — Clara 🇨🇴 (@Clarargonzales) March 1, 2024

Mientras que Alejandro Estrada está borrando las fotos de su ig, Nataly está celebrando en el baño con Melfi.



Aquí surge una pregunta para el jefe ¿qué pasó con la regla de no cerrar la puerta del baño del cuarto del líder?

#LaCasaDeLosFamososCol#VIX pic.twitter.com/QipgAoVGw7 — Alejool ツ🍁 (@JessOliveros19) March 1, 2024

Ahí están encerrados Melfi y Nataly ike bañándose, no se...



¿Y la regla de no cerrar la puerta?#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/NiYGGNY91N — Jharoccy (@jaroworld) March 1, 2024

Yo no entiendo porqué la producción si deja que Melfi y Nataly cierren la puerta del baño. #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/YSvGBuvQ8C — Karen Escobar (@kr3nescobar) March 1, 2024

Si sancionan a Melfi por cerrar la puerta, espero que el castigo sea no poder salvar a ninguno de sus compañeros, con eso el publico nomina a Nataly y así veremos reflejado en las votaciones lo que tanto critican en redes sociales #LaCasaDeLosFamososCol — Andre 🇨🇴 (@Ada_Bora1905) March 1, 2024