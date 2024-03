Diego Cadavid se rompió la cabeza grabando ‘El bolero de Rubén’ y así lo narró

El actor Diego Cadavid se ha llevado los aplausos de sus seguidores gracias al estreno de la película filmada durante la pandemia, ‘EL bolero de Rubén’ donde él es protagonista y aparte de conquistar con su talento, su belleza, su rol actoral, ahora sorprendió con su voz, puesto que en la cinta canta en varias oportunidades, convirtiéndose en el hombre perfecto para muchos, quienes incluso le enviaron mensajes de felicitación por su profesionalismo tras el accidente que vivió en grabaciones.

El también fotógrafo inició su carrera en ‘Yo amo a Paquita Gallego’, ‘Padres e hijos’, ‘Conjunto cerrado’, ‘Yo soy Betty, la fea’, entre otras producciones que lo fueron formando como un de los galanes de la televisión colombiana que no se quedó encasillado en los papeles de”niño bonito”, sino que se ha retado a interpretar distintas personalidades.

Diego, en su nueva producción cinematográfica reveló, por medio de un carrusel en Instagram, que sufrió un accidente durante las grabaciones, por lo que al romperse la cara su ojo resultó inflamado y aún así continuó en su personaje.

“Me rompí la cabeza filmando una escena… Eran las 8 pm… primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo… Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… el ojo se me puso así y peor… La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta!”, mencionó el actor mientras dejaba ver las heridas en su ceja.

Además añadió que se enfrentó a un nuevo reto, sumándole un nuevo talento as us múltiples habilidades profesionales: “Las canciones se grabaron en el set de la película, en vivo durante la escena, el director no quería que nada se hiciera en estudio… perdía verdad… y así fue. Yo nunca había cantado en mi vida, tan pronto supe de la película me metí a clases de canto”.