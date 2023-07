Actor de ‘Yo Soy Betty, La Fea’ promueve labor para ayudar a ancianos en Colombia

El querido actor Diego Cadavid, quien hizo de Román en el éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, está impulsando por medio de sus redes sociales una labor en la que todos los colombianos pueden ayudar.

Puede leer: Fanny Lu aconsejó a sus seguidores sobre la forma de cómo alcanzar las metas

Por medio de varias publicaciones el actor Diego Cadavid ha explicado que desde hace varios años ha venido ayudando en este proceso en el que los abuelos abandonados son los protagonistas.

“Para los que no lo saben, básicamente a mí me crio mi abuela una gran parte de mi infancia. a mi abuela la vi envejecer, la vi morir. Y pues digamos que a partir de allí siempre tuve una cierta sensibilidad por la tercera edad, como que la vejez siempre me trajo preguntas. Me puse en la búsqueda de cómo ayudar abuelos y encontré un lugar en Cúcuta maravilloso, un lugar que tiene 21 abuelos abandonados, que los han dejado en la calle, los encuentra la policía, los hospitales, hay muchos que los han dejado en la puerta”, reveló Diego Cadavid.

Indicó que el lugar es perfectamente dirigido por un hombre que lleva 23 años dedicado a cuidar a los abuelos, y que lo hace por corazón maravilloso que tiene. Por lo que se fue al hogar que vive de la caridad, por lo que se ideó un proyecto para ayudarlos.

“Les hice unos retratos, unas fotografías en blanco y negro, que las estamos vendiendo y le hicimos un documental que también está en proceso de venta. Todo el dinero que llegue les va a ir a ellos, les agradezco de corazón en lo que nos puedan ayudar y que pensemos un poquito en la tercera edad”, dijo con lágrimas en ojos Diego Cadavid.