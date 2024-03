Aseguran que Karen y ‘Culotauro’ le tuvieron miedo a estar nominados

El enfrentamiento verbal, que por poco pasa al físico, en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en el que se involucraron Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, Karen Sevillano, Natalia Segura Mena, mejor conocida como ‘La Segura’, Juan David Zapata y el comediante Camilo Díaz, ‘Culotuaro’, sigue siendo el tema de conversación en las rede sociales.

Puede leer: Pelea de Omar Murillo con Karen, ‘La Segura’ y ‘Culotauro’ enciende ‘La Casa de los Famosos’

Y es que las diferencias por las porciones de comida, la confusión, los dimes y diretes derivaron en uno de los puntos más álgidos de la convivencia hasta ahora, es por ello que en la reciente edición la presentadora Cristina Hurtado hizo un llamado de atención que procedió con la presencia de los participantes enfrentados en el ‘Cuarto de la verdad’ para arreglar sus diferencias, asumir un castigo o entrar la placa de nominados.

#LaCasaDeLosFamososCol | Karen Sevillano y Omar Murillo tuvieron que arreglar sus diferencias, en privado y con mucho respeto.



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX pic.twitter.com/sGmigufXyd — Canal RCN (@CanalRCN) March 1, 2024

“Yo no sé, vos estas actuando como si yo te hubiera hecho algo, como que yo puse a la casa en contra tuya. Ve Bola 8 cuando vos salgas de aquí vos te podés ver este programa, todo lo que yo he tenido que decirte a vos te lo he dicho en tu cara”, le dijo Karen Sevillano a Omar Murillo.

Karen diciéndolo que ella no le ha hecho nada, y que el actúa como si ella hubiera puesto a toda la casa en su contra. Pues si, básicamente eso hizo la semana pasada porque no votó por Mafe, se la pasó mal hablando de él con todos jajaja #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/uTpOFdbqgz — Haku 白 (@andrescoboo) March 1, 2024

Minutos más tarde regresaron a la sala y Cristina Hurtado hizo la pregunta respectiva sobre la decisión que tomó cada uno de los dos participantes. El primero en hablar fue el actor, quien decidió postular su nombre a los nominados. Entre tanto, Karen Sevillano, reiteró los motivos por los que se defendía en la discusión.

“No, no me quiero nominar. Pues yo no quiero ser nominada, siento que he tratado a Omar y a todos aquí con respeto, no he pasado por encima de nadie” — Karen Sevillano

Las reacciones por su negativa a pasar a la placa de nominados se hicieron sentir en las redes sociales en opiniones divididas en las que resaltaron su temor a la postulación y la de quienes aseguran que no tenía que hacerlo.

Karen se las da de tener muchos seguidores y que la puta ama y le teme a la nominacion que frágil es su discurso y su confianza #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Nf8S0rYd7S — Fabio G (Taki) (@Fabio_ik2) March 1, 2024

Miedo de qué??? 🤣🤣🤣🤣🤣

Si en las votaciones siempre son los primeros, los que más apoyo tienen.

En fin...#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol https://t.co/g2j8cBzYSL pic.twitter.com/k2AW7A1eU7 — Jean K 🙂 🇨🇴 (@JeankSA05) March 1, 2024

Por otra parte, siguieron el actor Julián Trujillo y ‘Culotauro’ quienes no lograron conciliar la discusión. Julián ya había sido nominado por Miguel Melfi quien es el líder de la semana.

“Quiero pedirle disculpas a quienes se sintieron ofendidos y agredidos, menos al señor Julián. Me parecería estar injusto estar en la placa” — ‘Culotauro’

Se le llena la boca a Karen y Culo diciendo que no merecen estar en la placa



Lo que tienen es miedo a que lo saquen #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/PcZfA4IOX6 — Angie Lizeth (@Angieliz2402) March 1, 2024

Toda la conversación de Julián Trujillo y culotauro en el cuarto de la verdad de #LaCasaDeLosFamososCol

Hilo 🧵 pic.twitter.com/JiSE6VL5fk — MAFE 7 CASALLAS (@MAFECASALLAS7) March 1, 2024

Jajaja esa conversación de Julián y Culotauro no va quedar en nada 🤣 De igual Julián ya está nominado. #LaCasaDeLosFamosos#LaCasaDeLosFamososCol — Isabel B.⚓ (@Isabelbaec_) March 1, 2024