“No tiene perdón”: Dani Duke decepcionada con broma pesada de ‘La Liendra’

La influencer Dani Duke no pudo contener su molestia después de que su novio, ‘La Liendra’, le jugara una pesada broma que dejó su corazón roto. A través de sus redes sociales, Duke compartió con sus seguidores el regalo que recibió de su pareja como intento de disculpa tras el incidente.

En una historia de Instagram, la creadora de contenido mostró un video en el que se la ve junto a un ramo de flores que supuestamente le había regalado ‘La Liendra’.

En el clip, Duque compartió su descontento, expresando: “Mi novio me hizo una broma extremadamente pesada y me manda mis flores favoritas porque sabe que lo que hizo no tiene perdón. Obviamente, acepto las flores, pero mi corazón, ¿quién lo repara? Lloré tanto que quedé mal todo ese día”.

Por su parte, ‘La Liendra’ también recurrió a las redes sociales para abordar el conflicto, compartiendo un video en Instagram donde reveló que la causa del enojo de Duke fue una broma de quemarle los bolsos. Invitó a sus seguidores a ver el clip de la broma, destacando el malestar de su novia y cómo incluso le envió flores como disculpa. Sin embargo, señaló que Duke aún está muy afectada por lo sucedido.

Dani Duke La infuencer mostró el ramo de flores que le regaló La Liendra para disculparse de ella por pesada broma. / Foto: Captura de historia de Instagram @daniduke

Además, ‘La Liendra’ publicó un audio de Dani en el que ella continuaba expresando su enojo, pidiéndole que espere a que se le pase la rabia y dejando claro que no quiere verlo ni hablar con él en ese momento.

Los seguidores de Dani Duque y ‘La Liendra’ están expectantes por ver cómo evoluciona esta situación y si la pareja logra superar este obstáculo en su relación. Mientras tanto, el incidente continúa siendo tema de conversación en las redes sociales, con opiniones divididas sobre quién tuvo la culpa y cómo deberían abordar el conflicto.