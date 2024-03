“No me arrepiento”: Lorna Cepeda confesó que mintió para tener su primer papel en una novela

La reconocida actriz Lorna Cepeda, mundialmente conocida por su papel como Patricia Fernández en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, ha compartido recientemente detalles sorprendentes sobre sus inicios en la televisión nacional.

En una entrevista concedida para una emisora radial junto a sus excompañeros de reparto Julio César Herrera y Natalia Ramírez, Cepeda reveló que, aunque todos pertenecen a la misma generación, ella inició su carrera un poco más tarde que sus colegas.

“Comencé en el 97 y en el 99 fue ‘Betty, la fea’, tuve la gran bendición de iniciar mi carrera en la televisión”, dijo la actriz en un video publicado por Ramírez en su canal de YouTube.

Sin embargo, antes de su salto a la fama con ‘Betty, la fea’, Cepeda confesó haber comenzado como modelo y haber participado en una serie que se transmitió durante varios años en la televisión nacional, titulada “Padres e hijos”, donde interpretó a una mujer llamada Magali.

La sorpresa llegó cuando Cepeda reveló que para ingresar a “Padres e hijos”, tuvo que recurrir a la mentira. “Para ingresar a esta serie tuve que mentir y así entré, pero no me arrepiento, porque me acuerdo que yo hice un cursito muy chiquitico de actuación y cuándo llegué allá me preguntaron: ‘Oye, ¿quieres entrar acá?’ Yo les dije: ‘Sí, claro’”, confesó entre risas la actriz.

A pesar del nerviosismo inicial y de haber inventado una experiencia previa en televisión, Cepeda demostró su talento natural para la actuación y logró conquistar al público y a sus compañeros de reparto. “Me siento orgullosa de mi mentira, no mientan, por favor”, agregó la actriz.

Posteriormente, en su siguiente proyecto llamado ‘Chepe fortuna’, Cepeda se enfrentó a un nuevo desafío. “Ahí sí me tocó estudiar y no fueron seis semestres, fueron cuatro años seguiditos”, comentó la actriz, destacando la importancia del esfuerzo y la dedicación en su carrera.

Con esta reveladora entrevista, Lorna Cepeda no solo compartió detalles íntimos sobre sus inicios en la actuación, sino que también inspira a sus seguidores a perseguir sus sueños y aprovechar cada oportunidad.