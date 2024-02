Le contamos todo sobre ‘Cohete’ de Shakira con Rauw Alejandro

El 21 de abril del año 2022 Shakira puso a bailar a sus seguidores al lanzar la canción ‘Te Felicito’ la cual es una colaboración con el cantante Rauw Alejandro. En ese momento el tema pasó como uno más de los de Shakira hasta que todos empezaron a notar semanas después que la cantante revelaba con el tema lo que estaba sucediendo en su vida con su expareja Gerard Piqué.

Puede leer: Lora se hace viral por cantar como Jessi Uribe y la piden como telonera

El tema empezó a tener un auge cuando la fanaticada se dio cuenta de las referencias que hacía Shakira en el video, que estuvieron ante los ojos de todos y que pocos se atrevieron a interpretar. La canción se convirtió en un éxito y llevó a los cantantes a ser una dupla perfecta.

Ahora, casi dos años después, Shakira ha revelado que se volvió a juntar con Rauw Alejandro para su segunda colaboración, la cual llevará por nombre ‘Cohete’ y que formará parte de los 16 temas de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que verá la luz el próximo 22 de marzo.

OMG! COHETE YA ES #1 EN MI CASA. 🚀 pic.twitter.com/GgCJeQlMAj — WWSHAK (@WWSHAK) February 27, 2024

“Cohete es un pop liviano, un pop más ligero, es una canción que tiene también un sonido retro, un poco de funk, pero todo mezclado dentro de un contexto dance y electrónico también. Esta canción es puro bajo, beats y Rauw. Bueno, es la segunda canción con Rauw Alejandro y yo creo que todos esos ingredientes, además de la fantasía y la metáfora que hay allí, que es una impronta de la canción que le da una personalidad que la diferencia de otros géneros” — Shakira

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital. Junto a cuatro portadas y 16 canciones. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia.

Es de recordar que desde el lanzamiento de ‘El Dorado’ en el año 2017, hasta ahora Shakira solo había lanzado ‘Don’t Wait Up’ así como diversas colaboraciones como lo fue ‘Me Gusta’ con Anuel, ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ con Ozuna.

Seguidamente llegó el hit mundial ‘Music Sessions, Vol. 53′ con Bizzarrap —del que se desprende el nombre del álbum —hasta llegar al ‘TQG’ con Karol G. Luego llegó el tema ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo, ‘Acróstico’ en compañía de sus hijos Milán y Sasha y finalmente ‘El Jefe’ con Fuerza Regida.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, dijo Shakira