Hijos de Gregorio Pernía se vieron por primera vez y así fue el encuentro

El actor de ‘La Hija del Mariachi’, Gregorio Pernía, envió un poderoso mensaje por medio de su red social Instagram a través de un video en el que muestra a sus hijos Diego Fernando y Emiliano Pernía Gardeazabal.

El ahora exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo precisó que el encuentro se dio mientras él estaba dentro del programa al cual renunció días atrás y que derivó en una ola de reacciones, pues los seguidores que conforman la “Titimania” lo querían de ganador.

En el video se ve a Diego Fernando y Emiliano Pernía Gardeazabal compartiendo desde un aeropuerto y al pie de publicación el actor agregó unas palabras en las que evidencia lo que significo para él este encuentro.

“Aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos Emiliano y Diego, en mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron se conocieron más, Emiliano lo acompañó a su despedida, Diego cumpliendo un sueño que tenía, conocer Europa, sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”, escribió Gregorio Pernía.

Es de recordar que a finales del mes de enero el actor reveló en ‘La Casa de los Famosos’ todo lo referente a lo que fue enterarse de que tenía un hijo llamado Diego y que fue por una relación que tuvo con la encargada de servicio de su casa. como su hijo, ya que

“Le mandé a hacer la prueba de ADN, salió 99,99 %, eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: ‘no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio’. Y dije ‘qué pasa, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, no me importa’. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, indicó el actor.