“Boba montañera”: Carmelo se despachó contra Johana y leyó la famosa carta de Alfredo

Los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia y Latinoamérica quedaron más que sorprendidos cuando se reveló horas atrás que uno de los participantes había violado una de las normas del programa.

Puede leer: ‘La Segura’ y Karen se burlaron de Martha y en redes no las perdonaron

El hecho se registró el pasado domingo durante la gala de eliminación en la que salió Johana Velandia, más conocida como ‘Una Gorda Ahí’, quien se convirtió prácticamente en una mensajera, como la de la empresa que promociona el reality, para hacer entrega de un encargo.

“Yo qué culpa si a mí me la tiran antes de salir y me dicen… él llega y me dice ‘llévele esto a mi esposa’ y entonces Diana llega y me dice ‘la llevo yo porque yo voy a perder’. Cuando dicen que perdí yo, Diana me dice ‘lléve la carta’ y la carta se cae al piso. Todos adentro estamos pidiendo como un grito de auxilio y esto lo hizo con un lápiz de ojos de delineador. La sigo cagand@”, contó Johana Velandia en una entrevista al segmento ‘Las Chivas de Carmelo’ con el actor Emmanuel Restrepo.

Como era de esperarse el personaje, que es el host digital de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, no dudó en hacer de las suyas reprochándole, con su forma característica de hablar, el hecho y dejándola prácticamente sin palabras.

“No ya la cag@, es que usted ya la cag@, no sé la sigue cagand@ hasta el final, mami. Es que como le parece que usted acaba de mostrar esa carta en ‘Buen Día Colombia’, en televisión nacional, boba montañera”, dijo Carmelo.

¿Qué decía la carta de Alfredo?

Durante la gala de ‘La Casa de los Famosos’ la presentadora Cristina Hurtado mostró la famosa carta que ha generado todo tipo de debate en redes sociales y prometió revelar su contenido, pero ha sido Carmelo quien le ha caído un paso al frente para contárselo a Colombia y Latinoamérica a su manera.

“Amor, pensé que era más fuerte, pero este encierro me está consumiendo porque quiero estar con mi hijo y contigo, los extraño… dígale a mamá, a Gabo, a mi papá y abuela que me mantengan en sus oraciones, que de verdad las necesito”, leyó Carmelo.

La publicación se llenó de diversas reacciones entre las que piden que también incluyan a Diana Ángel en la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’ por haber violado la norma al igual que ‘Alfredo Redes’.