Así fueron las “caricias de amigos” de Melfi a Nataly Umaña que encienden la polémica

La prueba por el presupuesto generó mucha tensión en ‘La Casa de los Famosos’ y es que Ornella Sierra, más conocida como ‘Barbie Costeña’, Julián Trujillo, Beto Arango y el panameño Miguel Melfi pasaron horas en la denominada “habitación del pánico”.

Tras eso, de las cinco preguntas sobre miles de números que estaban en las ocho paredes que los rodeaban, solo pudieron acertar una. Esto desató la evidente molestia del panameño quien no podía disimular por ser el líder de la misión.

Horas más tarde ingresó a la habitación de líder, la cual posee por esta semana, y luego llegó la actriz Nataly Umaña. Ambos se acostaron sobre la cama y se dieron miradas, expresiones y gestos que no han sido bien vistos por parte de los televidentes.

“Esas caricias no son de ‘amigos’. Se besan con la mirada. La infidelidad no es solo sexual, quien quiere ponerle otro nombre para disfrazar esto, es porque lo solapa. Él estaba en el cuarto del líder, ella entró y se metió en la cama” y “No vengan con ese cuento de que tienen una amistad... Que amigo era el ratón del queso y.... se lo comió. Esa agarradera me desespera y eso que no es mi esposa ja ja ja”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

No vengan con ese cuento de que tienen una amistad...



Que amigo era el ratón del queso y.... se lo comió.



¿Esposo de Nataly Umaña entrará a ‘La Casa de los Famosos’?

Recientemente Alejandro Estrada, el esposo de Nataly Umaña estuvo de invitado en ‘Buen Día Colombia’ y allí le cuestionaron sobre si ingresaría o no ‘La Casa de los Famosos’. Durante la entrevista contestó lo que le diría a Miguel Melfi al tenerlo de frente.

El actor le propuso a Orlando Liñán ser Melfi y que Ana Karina Soto sea Nataly. En medio de la simulación de abrazos dijo que a Melfi le diría “Con usted hablamos luego”. Lo que llevó a un chiste en que Orlando Liñán precisó que Melfi aprovecharía para también seducir a Alejo Estrada.

El ingreso de Alejo Estrada a ‘La Casa de los Famosos’, que también fue sugerido por Lina Tejeiro, pudiera darse en la actividad “congelados”, lo que sin duda marcaría un momento épico en la convivencia.