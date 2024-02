“Me he arrepentido dos veces” Yeferson Cossio por la cirugía de alargamiento de piernas Instagram: @yefersoncossio

Yeferson Cossio ha sido de los creadores de contenido más polémicos del país, llegando a ser tema de conversación por su relación con su ex pareja Jenn Muriel, la duda que ha generado entre los internautas sobre el origen de toda su fortuna, y hasta diferentes disputas por redes sociales con otros creadores de contenido por ofrecer dichos cursos.

Pero una de las más grandes polémicas fue cuando se puso implantes mamarios por habr perdido una apuesta. Dichos implantes se los retiro a las pocas semanas. Además, las bromas pesadas con su hermana Cintia también han llegado a ser tema de conversación y polémica en redes sociales.

Te podría interesar: Vuelve y juega: Por error, Amazon Prime adelantó un episodio de ‘Rigo’ “Severo spoiler”

Yeferson Cossio arrepentido por cirugía de alargamiento de piernas

Pero en los últimos meses, Cossio volvió a generar polémica por haberse sometido a una cirugía de alargamiento, que consistía en romper los huesos de sus piernas e implantar más hueso y poder verse 10 centímetros más alto, ya que le acomplejaba un poco su estatura. Pero en medio de una enrevista con Los 40, Cossio confesó que se ha llegado a arrepentir en dos ocasiones por realizarse dicho procedimiento quirúrgico.

Te podría interesar: “Me trataban mal”: Elianis Garrido abrió su corazón y reveló que tuvo cáncer y por qué no ha podido ser madre

“Me arrepentí dos veces. En el lugar que yo vivo es muy grande y se escapó un perro. Yo tenía a veinte personas buscándolo, pero no estar ahí personalmente me dio mucha impotencia”, así mismo mencionó que la segunda oportunidad donde se sintió arrepentido también fue por buscar a una de sus mascotas, pero que aparte de esto, no se encuentra arrepentido por someterse a dicha cirugía que lo dejÓ de estar midiendo 1.77 a 1.85.