‘La Segura’ y Karen se burlaron de Martha y en redes no las perdonaron

Las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, hacen una especie de parodia llamada ‘Las Chismosas’ cada vez que visitan juntas el confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ y como es de esperarse tocan tu tema favorito: Martha Isabel Bolaños.

Puede leer: ¿No la quiere? Lina Tejeiro pidió castigo a una participante de ‘La Casa de Los Famosos’

El clip fue mostrado en el más reciente capitulo del reality, en el que ambas deciden burlarse de la actriz al conseguir por tercera semana consecutiva una nominación en la placa. Es de recordar que la primera se dio por el voto mayoritario de sus compañeros, y la segunda por la nominación de Omar Murillo en el “Cara a Cara” que le valió el reclamo de sus compañeros al no votar por Mafe Walker. Y la tercera por Johana Velandia, más conocida en las redes sociales como ‘Una Gorda Ahí’.

La decisión de la comediante no tomó por sorpresa a los televidentes quienes aseguran que las mujeres del Team Infierno están obsesionadas con la actriz del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, pues es el tema de conversación predilecto en las reuniones y murmuraciones.

“Nuevo capítulo de tus chismosas de confianza. Cómo te parece que la M con la A, la R con la T, y la H con la A, o sea Martha, estaba fresquecita, fresquecita, celebrando que había vuelto a la casa cuando llegó la gordis y ñau, la nominó otra vez nuevamente”, repiten ‘La Segura’ y Karen Sevillano. Sin embargo, no se quedó allí pues ambas indicaron lo que esperan que haga Johana Velandia tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

“Martha no sale de una para meterse en otra. Martha parece que es el alfabeto chino porque nadie la entiende” — Karen Sevillano

“Yo espero que la gorda desde afuera, allá siendo los ojos de Infierno se haga matar” — 'La Segura'

“Esto no se puede quedar así, como que nosotras somos las infames” — Karen Sevillano

#LaCasaDeLosFamososCol | La Segura y Karen Sevillano, ¿tus chismosas de confianza? 🤭🤔 pic.twitter.com/fZrIoI3gam — Canal RCN (@CanalRCN) February 27, 2024

Las redes se pronuncian

Los televidentes no han dejado pasar por alto el momento por lo que han extendido la crítica hacia ambas participantes, así como mensajes de apoyo a su postura con respecto a lo que dicen y en especial a lo que ocurre con Martha Isabel Bolaños. Ante la tercera nominación muchos han asegurado que la volverán a salvar las veces que sean necesarias.

“Lo que no saben es que Martha las va a sacar a ellas para que se rían más 😂”, “De que vale que la nominen, si Colombia la salva ja ja ja ja ja que ridículas”, “Que viejas tan… Son las típicas del colegio que se creían populares pero la verdad causaban cringe !. 🤦🏻‍♂️” y “Estás no se imaginan lo que se les viene 😂😂 Colombia las conoció y nos defraudó, ellas no merecen estar ahí”, son algunas de las reacciones que destacan.

Pareciera que Karen y La segura no pueden vivir un segundo sin hablar de Martha??? Mijitas, superenla! #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/SnXLUeBTks — Katty OM (@Katty_03OM) February 27, 2024