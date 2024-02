Yeison Jiménez tomó radical cambio con su carrera profesional: “Quiero salir”

Yeison Jiménez nació en Bucaramanga, Santander, el 26 de julio de 1991 y desde muy joven mostró su pasión por la música. A los 15 años comenzó a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones.

Su carrera musical despegó en el año 2013 con el lanzamiento de su primer álbum “Con El Corazón-Volumen 1”. Desde entonces ha lanzado varios álbumes más y ha logrado posicionarse como uno de los artistas más importantes del género popular en Colombia.

Pero lo que realmente ha hecho que Yeison Jiménez destaque es su habilidad para escribir letras profundas y emotivas que conectan con el público. Sus canciones hablan de amor, desamor, alegría, tristeza y todo lo que nos hace humanos.

Además, Jiménez es conocido por su gran carisma y humildad. Siempre se muestra cercano a su público y agradece el apoyo que recibe en sus redes sociales.

Reciénteme, el artista concedió una entrevista al programa ‘La Red’ de Caracol donde contó detalles sobre su estado de salud y todo lo que se viene para 2024.

Al compositor se le diagnosticó hace poco cálculos en los riñones, situación que lo puso contra las cuerdas y lo obligó a tomar una decisión radical respecto a su vida.

“Nuestro cuerpo siempre nos está dando señales, siempre nos está hablando y yo tengo que ser sincero conmigo mismo, yo le he tirado durísimo a mi cuerpo […]. A mí me dieron fue cálculos en los riñones, eso se lo puede dar a cualquiera”, confesó el artista al medio ya mencionado.

Yeison Jiménez considera que con la llegada del 2024 ha tenido una idea diferente de percibir la vida, pues siempre ha estado enfocado al punto de no tener tiempo para él.

“Son muchas cosas realmente, en este año he tenido como un choque a nivel personal porque yo sentía no que me estaba estancando, sino, que estaba como en un círculo vicioso, que todo era lo mismo”, reveló en La Red.

Así las cosas, aunque explicó que seguirá trabajando de manera disciplina y con grandes proyectos, pero se tomará más tiempo para él.

“El estar tan concentrado me estaba saturando. Este año quiero salir un poco”, finalizó.