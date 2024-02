Karen Sevillano sigue dolida con Omar Murillo y se extiende la guerra en ‘La Casa de Los Famosos’

Durante la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ muchas fueron las emociones que se vivieron entre los participantes, pues mientras unos esperaban con ansias que sus compañeros regresaran, otros quedaron en evidencia con la molestia que les generó el retorno de algunos fuertes.

Así sucedió con los dos primeros salvados como lo fueron Martha Isabel Bolaños y el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′ quienes obtuvieron el mayor porcentaje de votos de los televidentes, y que marcó una aparente molestia entre las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’.

Horas más tarde en la habitación del equipo Infierno la actriz Nataly Umaña les sugirió tratar de comenzar la semana de manera diferente, con otra energía, para así mediar un poco la presión a la que los está llevando el juego.

“Yo si quisiera como que aprovechar que esta nueva semana comienza y ya por el tema ejemplo de Omar, o sea como que ya amanecimos sin la gorda, amanecimos con Omar en la casa, todo lo que pasó, todo lo que sentimos, todo lo que sentiste en lo personal tú también, pero ya como que aquí se maneja lo que hemos a hablo siempre ese tipo de emociones y esa clase de cosas”, dijo Nataly Umaña.

Sin embargo, en la conversación en la que también estaban Sebastián Gutiérrez, Miguel Melfi, Diana Ángel, Isa Sierra, Karen Sevillano y ‘La Segura’ esta última le contestó “Nadie ha hablado de Omar”. Ante esto Nataly Umaña agregó “Digo no es que no vayamos a hablar bueno o mal, simplemente en general sabes, como que empezar con una vibra chévere”.

Pero el comentario fue el detonante para que Karen Sevillano detuviera a la actriz en sus palabras para dar su punto de vista sobre lo sucedido con Omar Murillo, ya que como es de recordar el actor no siguió el complot de ese equipo para votar por Mafe Walker, y lo hizo de manera individual por Martha Isabel Bolaños.

“Ah bueno Nataly, pues discúlpame, pero a mí sí me cuesta comportarme como si no hubiese pasado, o sea ve, pero una persona no puede el viernes estar gritando por toda la casa que yo soy una persona falsa, que yo quiero estar utilizando a todo el mundo aquí”

“No voté por él porque yo no soy esa clase personas, el hecho de que una persona me haga algo malo a mí no significa que yo lo quiero ver mal, simplemente, no lo quiero cerca”

— Karen Sevillano