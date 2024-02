“Era infeliz” Mabel Moreno reveló que sufrió de violencia psicológica con su exesposo

Mabel Moreno es una actriz con más de 10 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Ha participado en numerosas producciones tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. Su talento y dedicación la han llevado a ser reconocida como una de las mejores actrices de su generación.

Uno de los papeles más destacados de Mabel fue en la serie “La reina del flow” donde interpretó a Gema, su actuación fue tan impresionante que le valió varios reconocimientos a nivel nacional.

Además, Mabel ha participado en películas como “Uno al año no hace daño” y “Cuando rompe las olas″. En ambas producciones demostró su versatilidad como actriz y su habilidad para adaptarse a diferentes personajes.

Pero no solo es una gran actriz, Mabel también es una persona comprometida con su comunidad y con causas sociales. Ha participado en campañas para prevenir la violencia de género y concientizar a sus seguidores del maltrato psicológico en las relaciones.

[ Televidentes ya no soportan las burlas de Karen Sevillano hacia Mafe Walker en ‘La Casa de Los Famosos’ ]

De hecho, en una reciente entrevista que sostuvo con ‘Aló', la actriz recordó episodios de su matrimonio que la hicieron sentir mal, debido a que su esposo comenzó a tratarla despectivamente, pues despreciaba su trabajo como actriz.

“Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio”, declaró.

La barranquillera empezó a sufrir de depresión y fue cuando decidió separarse para retomar las riendas de su vida.

“Mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, agregó.

[ ¿El “suegro de Rigo” con Tom Cruise? Así fue la divertida anécdota de Mauricio Mejía con el actor de Hollywood ]

En la actualidad la actriz ha sido muy reservada con su vida, aunque dejó claro que no tiene problema en volver a casarse.