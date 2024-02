¿No tiene el swing de Shakira? Por este baile Jessica Cediel fue criticada en redes sociales

Jessica Cediel es una presentadora y actriz colombiana que ha destacado por su belleza, talento y carisma. Comenzó su carrera en la televisión colombiana en el año 2002 y desde entonces ha trabajado en diferentes programas y proyectos tanto en Colombia como en Estados Unidos y México.

Además, Jessica Cediel ha sido reconocida por su trabajo como periodista de entretenimiento, siendo una de las presentadoras más influyentes en Latinoamérica. Ha entrevistado a algunas de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo y ha sido invitada a cubrir eventos internacionales.

Pero más allá de su carrera profesional, Cediel también es reconocida por su belleza y estilo. Ha sido imagen de importantes marcas de moda y belleza, y ha sido portada de revistas nacionales e internacionales.

Pero no todo ha sido fácil para Jessica Cediel. En 2015, sufrió un accidente durante una cirugía estética que le causó graves problemas de salud. A pesar de esto, Cediel ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente, y ha utilizado su experiencia para crear conciencia sobre los riesgos de las cirugías estéticas.

Aunque hace mucho no se le ve en alguna producción interpretando el rol de anfitriona, la bogotana no se ha alejado del todo de las cámaras. Ahora, se encuentra del otro lado de la barrera como participante del reality ‘Hoy Día Bailamos’ de Telemundo.

Fue allí donde sorprendió a los jurados con un show de baile, moviendo las caderas al ritmo de la legendaria ‘Shakira’, en la canción ‘Ojos así’, reconocida por sus sonidos árabes.

Como es costumbre, la modelo comparte en las redes sociales algunos momentos de su ensayo junto al clip de la presentación final, para mostrar un poco el proceso que implican las rutinas y la preparación de las coreografías. Momentos que varios aplauden y otros se atrevieron a reprocharle.

“¿Y las alabanzas?, o sea que hoy sandunguea y ¿mañana? Ay, no, de verdad que es bien contradictorio. Se le cruzan los cables a esta niña”;”Esas no son cosas de Dios”;”Si hay algo claro, es que Dios no puede ser burlado, que el Señor tenga piedad de su alma”; “Ella es cristiana, no monja. Acá los que más critican son los mismos creyentes de su Dios”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.