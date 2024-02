Cumbre Tajín 2024 “Me darían ganas de ser infiel” Sebastián Yatra confesó que no se siente listo para iniciar una relación estable (MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images)

Sebastián Yatra es el cantante de balada pop paisa, que más allá de ser conocido por la música, ha sido conocido por sus relaciones sentimentales con las también cantantes Aitana y Tini en los últimos dos años, pero que por alguna razón, dichas relaciones llegaron a su fin, desatando cualquier tipo de comentarios en reds sociales especulando sobre las razones por las que el paisa había vuelto a la soltería al poco tiempo de iniciar dichas relaciones.

En medio de una entrevista en un podcast, Yatra mencionó “Si tuviera una rlación por mucho más tiempo me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más (...) ¿Cómo manejas eso? porque estoy de viaje, y quiero tener esa libertad (...) en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo como una forma más abierta de pensar. No veo descabellado poder tener una relación un poco más abierta.”

“Cambió de ser bandera verde a ser bandera roja en menos de 1 min”, “Lo que entendí de él es que ser fiel es dejar de vivir”, “Yo pensé que era un hombre que se enamoraba completamente con su canción no hay nadie más.”, “Sus relaciones tienen fecha de caducidad entonces 1 año y ya”, fueron algunos de los comentarios que se llegaron a percibir en redes sociales ante las declaraciones del cantautor, que sin duda dejó aun sin sabor entre algunos de sus seguidores, pero también desatando comentarios positivos por su sinceridad.