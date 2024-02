Carolina Cruz se le midió a emprender de nuevo para seguir sosteniendo su fundación

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. Además de su trabajo en las pantallas, Carolina busca generar conexión con sus seguidores por medio de las redes sociales, y trata de compartir varios detalles de su cotidianidad, ahora ha hablado de su fundación ‘Salvador de Sueños’ y su gran labor social.

Le puede interesar: “Lo que hace la plata”: Yeison Jiménez recordó cómo se veía en 2012 y su cambio asombró a más de uno

Su fundación se llama ‘Fundación Salvador de Sueños, regalo de Dios’ y es una forma de empatizar con las madres que en algún momento vivieron una situación similar a la que ella vivió con su hijo, Salvador que nació con hidrocefalia, pero que poco a poco de la mano de tratamientos ha logrado llevar una vida normal y muy feliz al lado de su familia, y esto motivó a Carolina a extender nuevos tratamientos. Es por eso, que se ha unido a la iniciativa de vender ropa de varias marcas y de segunda mano, para seguir recaudando fondos para su fundación, ya que actualmente están con el propósito de expansión de su compañía para ayudar a más niños con niñas con hidrocefalia, parálisis cerebral, microcefalia, entre otros.

El cambio de look con el que Carolina Cruz empezó su 2024

La modelo compartió con sus seguidores su deseo de hacerse un cambio de look para empezar el año con una nueva imagen que la llene de otro aire y de más seguridad, por lo que hizo un en vivo mostrando el proceso de cambio de look y el resultado final fue lleno de halagos. La presentadora se hizo un capul y además le quito un poco de largo a su cabello, dejando ver un look lleno de movimiento.

La modelo expresó por medio de sus redes sociales el agradecimiento a su estilista y presumió un poco de su nuevo corte de cabello.