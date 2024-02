Mafe Walker estalló contra Diana Ángel tras humillación en ‘La Casa de Los Famosos’

Finalmente se dio el primer y tan anhelado cara a cara en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia que derivó en el regaño de ‘El Jefe’ al equipo Infierno tras haber llevado a cabo un complot para nominar a Mafe Walker.

La primera en pasar fue la líder de la semana Nataly Umaña, quien quiso devolverle la ofensa a Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, por haberla etiquetado como una “persona de poco fiar” horas antes. Es así como ‘Culotauro’ se convertía en el primer nominado de la noche.

Seguidamente continuó una seguidilla en la que Mafe Walker fue la gran protagonista y es que fue llamada por todo ese equipo más Karen Sevillano. “No conecto contigo” fue una de las frases más repetidas en la noche, mientras le reprochaban y ponían en duda sus creencias y contactos con seres de otro planeta.

Uno de los comentarios más fuertes fue el de Karen Sevillano quien se atrevió a llamarle por el apodo que le dice y su nombre, además de decirle que ese no era el lugar para ella y que hay otras personalidades fuertes que sí están dispuestas a pelearse por un puesto en la competencia.

Momentos más tarde fue el turno de Diana Ángel quien le dijo que todos los días le escribe a Elon Musk para que la lleve a La Luna ya que quiere salir al espacio para creer que hay extraterrestres.

“Tus argumentos son absolutamente nulos tienes unas palabras que yo no he podido. Te pregunto, me senté desde el primer día, quiero que me cuentes, quiero que me hables, quiero que me digas, y no pasa nada. Entonces ya siento que de verdad no creo un poco en lo que pasa contigo”

— Diana Ángel