Julián Trujillo se llenó de halagos tras poner a Sandra Muñoz en su sitio

Durante el ‘Cara a Cara’ que se produjo en vivo en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia muchos puntos quedaron en el aire, esto luego que el equipo Infierno se fuera casi en su totalidad contra Mafe Walker.

Tiempo después de culminada la participación de este equipo, la cual se dio en medio de ataques y burlas a Mafe Walker, ‘El Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia sacó la sorpresa que tenía preparada para ellos, y es que dejó en evidencia el complot que había y más porque falaron a la norma de no revelar el voto.

Tras anularle los votos hacia Mafe Walker por parte del equipo Infierno, así como la nominación a ‘Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, por parte de la líder de la semana Nataly Umaña, el equipo Cielo pasó a hacer sus respectivas nominaciones y el nombre que más retumbó fue el de Sandra Muñoz.

La participante ha sido no solo la encargada de la cocina, sino una de las que ha hecho las críticas más duras en competencia y especialmente en esa actividad, por lo que al llegar el turno de Julián Trujillo pasó a nominarla.

Precisó que su nominada era Sandra, y que pese a que considera que han tenido un proceso en el que se han ido conociendo, y que le agradece muchísimo lo que ha hecho por él, sobre todo en la cocina, no estaba de acuerdo con lo que dijo sobre Mafe Walker.

“El comentario ahorita de Mafe es mu duro, siento que a veces te ríes mucho de lo que está pasando con Mafe y su proceso, y su vida. y a mí me parece que ella está siendo muy autentica y muy sincera” — Julián Trujillo

“¿Qué comentario” — Sandra Muñoz

“Por ejemplo ahorita ‘yo vivo en la Tierra’ ¿Sí me entiendes? ‘Yo vivo en la Tierra’ como queriendo decir que tú vives en otro planeta, como si fuera una loquita, y no me parece eso, me parece fuerte el comentario” — Julián Trujillo

Día cívico señores.. Julián paso de ser el Villano aburrido a ser el Héroe de la casa y de Todos los planetas.. 👏👏😏🤭👽 #LCDLFC #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/jUmRizTavG — Rafael Arias (@Rafarias97) February 22, 2024

La intervención del actor y lo que le dijo a Sandra Muñoz derivó en una ola de reacciones en las redes sociales destacando haberle dicho la verdad en su cara como exigencia de respeto.

“Día cívico señores. Julián paso de ser el villano aburrido a ser el héroe de la casa y de todos los planetas. 👏 👏 😏 🤭 👽”, “Como me encanta la gente como Julián Trujillo”, “La verdad la razón de Julián tiene lógica, a mí tampoco me gustó la respuesta que dio Sandra a Mafe” y “Julián nominó a Sandra por decirlo eso a Mafe me parece lo mejor hasta ahora”, resaltan entre las reacciones.

Julián es actor y “brillante” el sabía que iba a votar por Sandra #LaCasaDeLosFamososcol — Juliana (@HLauraJuliana) February 22, 2024

Me gusto la nominación de Julián. La verdad es que Sandra sí tiene que moderar el tono #LaCasaDeLosFamososCol — lagordita (@gordaeneu) February 22, 2024

Uf si, Julián casi no me agrada, pero mk eso! Defende a Mafeeeeee, Mafe es el amor de todossssss.

Sandra estúpida. #LaCasaDeLosFamososCol — Cami Hincapie (@CamiDer03) February 22, 2024

Julián le dijo a esa hijueputaaaaaaa de la Sandra lo que era una piroba como trato a mafe 🥱🥱 bien Julián ❤️ #LaCasaDeLosFamososCol #sandracarechimba pic.twitter.com/a2pavmiCA0 — Arenitaaaa (@MariaCa42629349) February 22, 2024