“Este no es el lugar para vos” Karen Sevillano enfrentó cara a cara a Mafe Walker en ‘La Casa de Los Famosos’

Empezó una nueva semana en ‘La Casa de Los Famosos’ y una nueva ola de nominados llegarán a las pantallas de la casa, pero dichas nominaciones empezaron con unas fuertes declaraciones cara a cara para definir los motivos por los cuales el segundo nominado de la noche, pero en medio de dichos argumentos, cuando todos estaban nominando a Mafe Walker, Karen Sevillano también le dio sus razones para nominarla.

Te podría interesar: “No está soportando”: Ornella terminó llorando tras ser calificada de envidiosa por parte de Martha Isabel Bolaños

Karen Sevillano enfrentó cara a cara a Mafe Walker en ‘La Casa de Los Famosos’

“Sos la persona más espiritual que yo he conocido, y genuinamente creo que este no es el lugar para vos. Siento que tal vez aquí hay personalidades super fuertes que están dispuestas a entrar en este juego defenderse con las uñas y los dientes, y siento eres tan espiritual y no siento que este sea el lugar que debas estar (...) no quiero que l día de mañana por muchas personas no creer en lo que vos decís vayan a lastimarte”, le mencionó Karen.

Te podría interesar: ¿Carmelo acabará con la vida de Evaristo? el propio hijo del antagonista estaría detrás de la posible muerte del antagonista de ‘Rigo’

Del mismo modo, Mafe le respondió con todo el respeto agradeciendo las palabras y resaltando”Tanto tu como yo merecemos estar aquí y transmitir todos esos mensajes a Colombia”.