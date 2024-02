”Tiene que ser pronto”: Daniela Álvarez habló sobre los retos a los que se enfrentaría en un embarazo

La presentadora Daniela Álvarez ha sorprendido a sus millones de seguidores al revelar en varias entrevistas que tiene planeado antes de los próximos dos años ya tener conformada su familia, puesto que quiere hacer realidad de casarse y tener dos hijos, por lo que ha dado ha entender que su relación con Daniel Arenas podría pasar el próximo nivel.

Es por ello que en medio de entrevista con Eva Rey, Daniela Álvarez abrió su corazón, habló de su pareja, y reveló que desde que tiene su prótesis sus prioridades han cambiado, ya que incluso acotó que:

“Hay momentos en los que me visto y no me miro al espejo, ahora no estoy pendiente de si se me ve linda la cola, de si el escote se ve bonito. Hoy mi prioridad está en que la prótesis me encaje bien, que no me sienta incómoda, que no me duela el muñón, que los zapatos no me hagan car, que cuando camine levante el pie para no tropezarme. Hoy en día mi prioridad es más mi cuidado personal que la vanidad en mi físico, eso pasó a un quinto plano”.

Sobre Daniel Arenas reveló que se encuentran muy felices juntos y que lo que más la enamora a ella es la manera en la que él la ve, la forma en la que la valora y le hace sentir especial a diario.

“Hemos hecho una linda pareja, tenemos un propósito muy grande los dos juntos de demostrar muchas cosas que en el momento en el que Dios los permita seremos testimonio con nuestra historia para muchas personas”, acotó.

Además dijo: “Daniel es un hombre que ha visto en mí lo verdaderamente importante en una mujer que no simplemente es que sea bonita o emprendedora sino que realmente ve mi vulnerabilidad, mis puntos más fuertes y se ha enamorado de ellos y juntos nos hemos agarrado de al mano fuertemente... Es un hombre muy profundo y a pesar de mis circunstancias siempre las ve como una fortaleza, más que como una debilidad”.

La empresaria siempre ha soñado con casarse desde los 7 años, con gemelos, por lo que reveló que ni ella ni Daniel Arenas quisieran experimentar un divorcio, por lo que en medio de su amor con propósito están ajustando las cosas para que en el momento en el que tomen la decisión como pareja, sea realmente para toda la vida. Además mencionó que sí le ha pedido a su pareja, que ella como diseñadora de joyas espera que él se esfuerce con el anillo de compromiso, puesto que lo llevará para siempre y debe portarlo con orgullo y gusto.

Daniela Álvarez habló sobre los retos a los que se enfrentaría en un embarazo

La modelo reveló que su papá es mellizo, por lo que guarda la esperanza de tener sus dos hijos al mismo tiempo, pero que espera a que Dios le dé el regalo de un solo parto para que todo sea más fácil para ella.

Tras su intervención, Eva Rey aprovechó para consultarle si su condición representa alguna dificultad para llevar un embarazo, a lo que la presentadora indicó que “Si las mujeres que han sido mamás saben que en algún momento la barriga pesa, incomoda, que si ha sido difícil para las madres pararse en sus dos piernas, ahora imagina con una prótesis”.

También añadió que seguramente no va a poder ver su muñón para ponerse su prótesis, pero que a pesar de ello no le da miedo y se encuentra en preparativos con su cuerpo para fortalecer su estabilidad y su fortaleza en su espalda, es sus brazos y en sus piernas.