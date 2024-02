Presentadora de Noticias Caracol se ‘emberracó’ y le ‘cantó la tabla’ a quienes la tildan de vieja

Durante hace ya varios años, las cifras de rating en Colombia han arrojado una superioridad en cifras de Noticias Caracol contra sus directos competidores , por lo que llegar a esta casa es para muchos periodistas un sueño hecho realidad. El reconocimiento de este medio, lleva a que sus comunicadores sean reconocidos y se conviertan en figuras digitales; precisamente una de sus presentadoras le puso los puntos sobre las íes a varios de sus críticos con un contundente mensaje.

Este informativo ha sabido aprovechar de gran manera el trabajo y la imagen de su corresponsal en la ciudad de Medellín, Érika Zapata, quien recientemente hizo uso de su cuenta de ‘X’, donde acumula 120.000 seguidores, para abrir su corazón y de paso dejarle un contundente mensaje a sus detractores.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, fueron las palabras de Zapata, que fueron tomadas por muchos internautas como un consejo de vida.

“Usted es lo más hermoso que yo he podido conocer y ver por aquí”, “La envidia es como al que ronca, es mejor despertarlo que sentirlo”, “Yo solo veo el noticiero para verla a usted”, “Eres una gran persona y una profesional excelente”, “Quienes están mal del autoestima son los mismos que critican”, y “Hay muchos que te admiramos”, fueron algunas de las reacciones al post de la paisa.

