Nuevo disco de Shakira es número uno en ventas y todavía no ha salido

El nuevo trabajo discográfico de Shakira lleva por nombre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, título que se desprende de uno de los estribillos de la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ con el productor argentino Bizarrap.

Puede leer: Lora se hace viral por cantar como Jessi Uribe y la piden como telonera

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital. Junto a cuatro portadas y 16 canciones. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia, tal como lo ha explicado la barranquillera en las redes sociales.

Sin embargo, junto a los detalles de lo que tendrá el disco ha llegado otra noticia dada por la misma artista en la que muestra que ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es primero en ventas.

Tal parece que el lanzamiento llegará con una presentación especial, pues se mostró junto a parte de su equipo de trabajo en lo que sería la preparación de una coreografía, con la que la artista agregó “Trabajando duro. ¡Preparándome para el lanzamiento del álbum!”.

View this post on Instagram

Es de recordar que desde el lanzamiento de ‘El Dorado’ en el año 2017, hasta ahora Shakira solo había lanzado ‘Don’t Wait Up’ así como diversas colaboraciones como lo fue ‘Me Gusta’ con Anuel, ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ con Ozuna.

Seguidamente llegó el hit mundial ‘Music Sessions, Vol. 53′ con Bizzarrap —del que se desprende el nombre del álbum —hasta llegar al ‘TQG’ con Karol G. Luego llegó el tema ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo, ‘Acróstico’ en compañía de sus hijos Milán y Sasha y finalmente ‘El Jefe’ con Fuerza Regida.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”

— Shakira