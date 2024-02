“Nadie me ayudó”: Exesposa de Luis Alberto Posada contó cómo fue víctima de la delincuencia

La reconocida cantante Katalina Posada compartió en sus redes sociales una experiencia angustiante que vivió recientemente en la ciudad de Pereira. La exesposa de Luis Alberto Posada fue víctima de un asalto perpetrado por un número no determinado de hombres que le arrebataron una de sus pertenencias.

Según el relato de la artista, ella y una amiga se dirigían a un curso en una academia ubicada en el barrio La Pradera. Al no encontrar estacionamiento en el parqueadero, decidieron dejar el carro al frente. Fue en ese momento cuando ocurrió el incidente.

Le puede interesar: “Me engañó muchas veces” La exesposa de Luis Alberto Posada reveló detalles de su separación con el cantante

“Cuando me bajo del carro, a mi amiga con la que iba se le quedó algo, entonces se devuelve, abro la puerta y veo que un hombre se me viene encima y me coge el celular y la billetera”, expresó Katalina.

La cantante describió un forcejeo con el asaltante y gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero lamentablemente nadie intervino. A pesar de que el ladrón soltó el celular y la billetera, logró arrebatarle una cadena del cuello, causándole algunos rasguños y golpeándola en el pecho.

De manera valiente, Katalina reaccionó persiguiendo al asaltante, pero la situación tomó un giro aún más peligroso cuando un motorizado apareció y se unió al ladrón, llevándoselo consigo.

La falta de solidaridad de las personas presentes durante el incidente ha generado indignación en las redes sociales, donde el caso de Katalina Posada se ha difundido ampliamente, convirtiéndose en otro ejemplo preocupante de la inseguridad que enfrentan las personalidades del entretenimiento colombiano.

La propia cantante, visiblemente consternada, comentó sobre la terrible situación de inseguridad en el país, recordando un intento de robo anterior en Bogotá. En un mensaje dirigido a sus seguidores, instó a ser más precavidos en la calle y a evitar portar accesorios de valor, advirtiendo sobre la presencia de ladrones al acecho.