“El dinero mata familias”: Martín Elías Jr reveló detalles de la herencia que le dejó su papá y su abuelo Diomedes

El 22 de diciembre de 2013 y el 14 de abril de 2017, son dos de las fechas que los fanáticos del vallenato jamás van a olvidar, las cuales hacen referencia al fallecimiento del ‘Cacique de la Junta’, Diomedes y su hijo Martín Elías . Precisamente el hijo de este último, ha dado de qué hablar en las redes sociales luego de conceder una entrevista en la que habló de la herencia que le dejó su padre y su abuelo.

En entrevista para el programa, ‘Vallenatos con Alí’ , ‘Martincito’ decidió no solo hablar sobre algunos aspectos de su carrera musical, también decidió aclarar algunos rumores respecto a la herencia que le dejó su progenitor, dejándole al entrevistador un menaje lleno de vibras positivas, ya que para él lo más importante que le dejaron sus dos familiares fallecidos fue el legado musical.

Esto le puede interesar: Marbelle aprovechó momento de vulnerabilidad de Upegui para ponerle cuestionable apodo

“La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá. De lo otro, si no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados. (...) En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, expresó el joven.

Cabe acotar que en varios ocasiones Martín Elías Jr, ha expresado que a pesar de tener como ejemplo a su padre y su abuelo, pretende que su estilo se distinga de ellos dos, dándole nuevas características rítmicas a esta dinastía de cantantes.

No se lo puede perder: Internautas le piden a gritos a exparticipante de ‘El Desafío’ que renuncie a su sueño de ser cantante