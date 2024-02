“Está casada”: Nataly Umaña y Miguel Melfi desatan rumores en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Durante las dos últimas noches en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia varios usuarios en las redes sociales han estado despierto tras la pista de cómo se relacionan los 22 participantes.

Y es que la diversidad de temperamentos, personalidades y sobre todo intereses empiezan a hacer mella en la convivencia que ya se encuentra dividida en diversos bandos. Unos participantes han resaltado más que otros, pues algunos no se terminaban de acoplar, como el caso de Nataly Umaña.

La actriz ha comenzado a tener auge en los últimos días por el acercamiento que tiene con el panameño Miguel Melfi, pues cuando se juntan se les nota la química y la buena energía, sin embargo, esto ha derivado en una ola de reacciones en las redes sociales en donde no ven con buenos ojos la situación.

Dios mío señor perdóname pero de aquí soy 🤭😂 el verdadero 🎶 Era prohibido, era imposible

Pero hicimos lo que se nos dio la gana🎶 jajaj 🤣😂🤣 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/CgNhMXucgu — YO SOY ❤️‍🩹 (@YoT1510) February 16, 2024

“Estoy hace buen rato fijándome solamente en Nataly y Melfi y no me creo lo que veo”, “No quiero decir que entre Nataly y Melfi hay algo porque ella está casada, pero…”, “Yo estoy luchando en NO shippear a Melfi y a Nataly, ella está casada y yo respeto eso, pero es que no cooperan 😪” y “Melfi se le re nota que le gusta es Nataly”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes.

Yo siento cierta tensión entre Melfi y Nataly pero ya el insomnio se me acabó entonces la bendición y que la pasen rico 🤣🤣🤣 #LaCasaDeLosFamososCol — Ivon bom bom (@Ivo_Caicedo) February 17, 2024

Melfi se le re nota que le gusta es Nataly #LaCasaDeLosFamososCol — Linis 🩵 (@milfscol) February 17, 2024

No quiero decir que entre Nataly y Melfi hay algo porque ella está casada, pero… #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/D8x8rMJiEv — Joel en LCDLFColombia 🇵🇷💫 (@turbosofista) February 17, 2024

Estoy hace buen rato fijándome solamente en Nataly y Melfi y no me creo lo que veo.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/qwmQ8ZXnow — Alex Bing | (@TIEMithril713) February 17, 2024

Yo estoy luchando en NO shippear a Melfi y a Nataly, ella está casada y yo respeto eso, pero es que no cooperan 😪#LaCasaDeLosFamososCol — Alex Bing | (@TIEMithril713) February 17, 2024

El es el que la busca y Karen se dio cuenta y lo señalo jajajajaj — Lizet Castro (@lizetcastro) February 17, 2024

👀 Veo a Nataly Umaña con Melfi y se me viene a la cabeza "Huele a peligro, el solo hecho..." #LaCasaDeLosFamososCol @espiandolcdlf @CanalRCN pic.twitter.com/31cTszTnCG — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 17, 2024

Siii cuando estaban cantando la de nodal le hizo como te pille y séñalo a Nataly y Miguel fue a hablar con Karen fueron señas — Lizet Castro (@lizetcastro) February 17, 2024

¿Quién es el esposo de Nataly Umaña?

es de recordar que el primer día de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia Nataly Umaña le envió un mensaje a su esposo el actor Alejandro Estrada, de quien recordó el momento en el que se conocieron años atrás y que marcó el punto de inicio de una de las relaciones más estables del espectáculo colombiano.

“Mi amor, creo que ayer cumplimos 12 años juntos, aye fue la Guacherna de ese día del 2012 en Barranquilla, nos conocimos y desde ese día empezamos a salir, así que feliz aniversario mi amor”, dijo Nataly Umaña.

La actriz ya había confesado antes de entrar a ‘La Casa de Los Famosos’ que era muy rigurosa con el orden y es por ello que, en diversos momentos, quienes siguen las 24 horas el reality, la han visto limpiando las áreas del recinto.