La pregunta que todos nos hacíamos sobre ‘Culotauro’: Karen Sevillano no conoce la prudencia

La creadora de contenido digital Karen Sevillano y el cantante José Miel, no solo se han encargado de imitar a las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia al terminar cada gala, sino de hablar sobre puntos que al parecer les generan mucha intriga.

Durante los primeros capítulos ambos compartían en la parte de la piscina de la casa junto al comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, y cuando este se retiró llegó una imprudente apreciación de Karen Sevillano a José Miel.

“No entiendo el cul@ de ‘Culotauro’, mucho cul@, pero maric@ yo nunca había visto a un hombre con un cul@ tan grande”, dijo Karen Sevillano a José Miel quien le respondió dudoso mientras observaban al comediante “¿Tú qué dices que es operado?”.

Y no se quedó allí pues aseguró que ya le había hecho la pregunta al respecto y ‘Culotauro’ le dio respuesta a su duda. “Yo le pregunté, pero me dijo que no, que es real. Yo creo que es porque él hace ejercicio”.

De aquí viene el apodo de ‘Culotauro’

El concursante Culotauro’, el cual es considerado en las redes sociales como uno de los más tiernos de la competencia, publicó lo que fue su video de presentación a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia en el que abrió las puertas de su hogar y contó algunas cosas de su vida antes de llegar a la convivencia con otros artistas.

“¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón. No. Y de repente empezaron chistes sobre que soy nalgón, y uno de esos chistes me llamaron ‘Culotauro’ y los comediantes ‘Ahí va Culotauro, mire al Culotauro’. Lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor Culotauro. Soy cojo. Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé. Qué chimba que la gente sepa que uno es cojito”, contó el comediante.