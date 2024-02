“Mujeres de este tipo”: Martha Isabel Bolaños estalla en ‘La Casa de los Famosos’

Durante el quinto capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia empezaron a acentuarse las tensiones y es que las personalidades más fuertes del programa comienzan a implosionar.

Así es el caso de la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños, quien terminó llorando en la habitación delante de sus compañeros Naren Daryanani y Beto Arango ante los tensos momentos que se viven.

“Ganarme el rechazo de la gente ¿por un carácter? ¿por una fuerza? Marica es mi fuerza, son mis batallas, es mi lucha. No soy una vieja doble, no soy una vieja hipócrita. Yo soy una vieja que siempre he tenido un buen nombre, nunca he estado en un escándalo, nunca me prepagué, nunca me puti€, nunca me vendí ¿Sí me entendés? Y tengo mi forma de ser que amo, me gusta quien soy, pero como todo el mundo tengo cosas que mejorar”, dijo en medio de lágrimas Martha Isabel Bolaños.

Naren Daryanani afirmó sus palabras reiterando que la conoce desde hace años, pero que el medio en el que se manejan lo considera una locura, competencia y envidia, pero que hay que aceptarlo.

“Por eso es que yo no me entiendo con par de mujeres de este tipo, porque yo no soy ni maliciosa ni doble ni nada. Entonces que, si por eso no les gusta mi forma de ser, salgo con mi cabeza en alto porque me gusta ser quien soy. Se puede caer el mundo a mí me gusta como soy” — Martha Isabel Bolaños

Y es que algunos de los participantes han ido predispuestos con Martha Isabel Bolaños, sin embargo, en lo que va de competencia ha tenido un comportamiento intachable, pero ha sido objeto de burlas.

Traicionaron a Martha Isabel Bolaños

Es de recordar que Martha Isabel Bolaños se encuentra amenazada al compartir nominación con Mafe Walker, Beto Arango, Julián Trujillo, Ornella Sierra, José Miel e Isabella Santiago.

La actriz fue nominada por el voto de sus compañeros Diana Ángel, Miguel Melfi, Natalia Segura Mena mejor conocida como ‘La Segura’, Nataly Umaña, Johana Velandia, Karen Sevillano, Sandra Muñoz, Isa Sierra, Pantera y su amigo Omar Murillo.