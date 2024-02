Isabella Santiago reveló detalles de lo que vive con Juanda en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia

Dos de los participantes de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia que tienen en expectativa a los televidentes son Isabella Santiago y Juanda, ya que ambos pudieran convertirse en la primera pareja amorosa del programa, por la cercanía que han tenido desde el primer día.

Sentados en la sala Juanda le preguntó a Isabella desde cuándo no tiene pareja, a lo que la reina de belleza confesó que, desde hace cinco años, lo que le generó en asombro para el participante y más cuando ella agregó que el motivo es por ser “muy complicada y exigente”.

Seguidamente la conversación dio pie para preguntarle qué es lo que le gusta de un hombre físicamente, a lo que Isabella contestó “me gusta un hombre alto, atlético, corpulento”. Pero al darse cuenta que lo estaba describiendo a él este bromeó agregando “¿pelo largo?”. Isabella prosiguió con lo que le gusta de un hombre mientras lo miraba y hablaba de cerca.

“Me gustan empresarios, discretos, misterioso, sensible. Yo no me aburro si me mantienen motivada” — Isabella Santiago

Sin embargo, esto no fue lo único, pues durante una de sus visitas al enigmático “Confesionario” reveló otros detalles al respecto e indicó que hay muestras de afecto de su parte.

“Yo no les voy a negar que a veces él como que me arrima la manito, como que me dice cositas. Yo siento que Juanda y yo somos muy parecidos y tenemos muchas cosas en común” — Isabella Santiago

“Él debe saber que yo soy mujer trans”

Es de recordar que recientemente Isabella estuvo conversando con la actriz Martha Isabel Bolaños desde la intimidad de la habitación cielo, en la que dilucidaron sobre el tema y en especial las preocupaciones que tiene Isabella sobre la situación.

“Ponte tú que el me guste, pero qué sé yo qué está pasando por la cabeza de él, porque ok, él debe saber que yo soy mujer trans ¿tendrá prejuicios? ¿no tendrá prejuicios? Porque yo no voy a dar luz verde a algo que yo no sé con qué me voy a topar. Porque él puede tener una amistad de amigos, chévere, encantada, pero ¿sí hay algo más?”, dijo Isabela Santiago.

Ante esto Martha Isabel Bolaños le respondió lo que ha observado y es que Juanda no ha puesto ninguna barrera entre los dos, lo que pudiera aclarar sus dudas y más cuando es de recordar que ambos estuvieron metidos en la misma cama sosteniendo una conversación cercana durante la segunda noche. “Pero de entrada se sabe que no tiene prejuicios, porque se te arrima, conversa, o sea no está prevenido, no tiene masculinidad frágil”, indicó Martha Isabel Bolaños.

Por su parte Isabella Santiago ya visualiza un posible escenario, en caso de que no se dé un paso más entre ambos. “Espero a ver qué pasa, igual voy a tirar la toalla, en el sentido de sí me gusta, o sea no le voy a dar más largas a eso, simplemente voy a dejar colar y ya”.