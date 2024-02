Jessica Cediel respondió a quienes la tratan de pastora falsa: “No me las doy de santa”

Jessica Cediel es una reconocida actriz, modelo, periodista y presentadora, recordada por su paso por ‘Muy buenos días, ‘Estilo RCN’ y ‘Yo me llamo’, quien ha dado de qué hablar con su forma de ser, su socialización de la religión que predica y recientemente, la extracción de biopolímeros en sus glúteos y la lesión que presentó en una de sus rodillas en medio de su participación en un reality de baile en Telemundo.

“Hay gente del otro lado de la pantalla que sufre, que me dice, mírela, pero quiere ser cristiana, doble moral”, comenzó diciendo la presentadora en sus historias de Instagram para responder a las críticas que recibe a diario por la religión que profesa y sus sensuales bailes, más ahora que se encuentra en un reality de danza, en el que se le ha visto muy cercana a su bailarín.

Es por ello, que luego de dar a conocer que se siente plena en varios aspectos de su vida, no entiende cómo hay quienes se dedican a preocuparse por al vida de los otros sin saber cómo es, por lo que dijo:

“Yo qué culpa si les da envidia o si les da rabia que a uno Dios lo haya premiado con atractivos físicos, con cosas bonitas, con una energía bonita”.

Además indicó que han puesto palabras en su boca que nunca ha mencionado y por ello le dejan muchos comentarios ofensivos: “Yo no me las doy de Santa, ¿yo en qué momento dije que iba a ser pastora? En qué momento, que alguien me lo explique. Que yo ame a Dios y siga promoviendo la palabra de Dios, sin duda alguna, igual los designios que él tiene para mi vida solo los conoce él, ni siquiera los conozco yo, ni los haters”.

Finalmente pidió a sus seguidores aprender a apreciar lo mejor de los demás, su lado bonito, sin criticar, resaltar la esencia del otro sin incomodarse por como los demás viven para evitar vivir con envidia que no genera nada bueno en la vida.