Jessica Cediel le envió una indirecta a quienes se burlaron de su lesión

Jessica Cediel no pasó por alto las recientes críticas que ha recibido a propósito de la lesión en su rodilla durante un ensayo de baile, razón por la cual le envió una contundente indirecta a sus detractores a través de una historia de Instagram. También aprovechó para dar algunos adelantos sobre su recuperación.

Desde hace algunas semanas, la presentadora ha estado participando en el reality show de Telemundo ‘Hoy Día Bailamos’, en donde ha demostrado que tiene aptitudes para desenvolverse de manera destacada en la pista de baile, llevándose varios aplausos y elogios, no solo del jurado, sino también de varios seguidores.

Sin embargo, esta semana presentó una lesión en su rodilla, producto de un mal movimiento en uno de sus ensayos, algo que la dejó no solo muy adolorida sino también muy afligida ya que su permanencia en la competencia está en riesgo.

A través de varias historias de Instagram, la modelo mostró su frustración por este percance, sintiéndose impotente por este detalle, llorando y lamentándose en sus publicaciones, además de mostrar algunos vendajes sobre su rodilla.

Y si bien generó simpatía con algunos de sus seguidores, muchos usuarios de las redes sociales terminaron criticando a Jessica Cediel por este tipo de publicaciones, muchos de ellos manifestando alegría por el infortunio que sufrió con comentarios como “Gracias a Dios no la veremos bailando por un buen tiempo”, “Eso te pasa por inventora, eso no es lo tuyo” y “Se pasa de dramática. Por eso le pasan las cosas”.

Ante esto, la actriz no se contuvo y publicó una historia con un fondo negro en el que aparecía un contundente mensaje, aparentemente dedicado a sus detractores: “¿Qué puede tener en la cabeza y el corazón alguien que se alegra del dolor de alguien más?”.

Jessica Cediel le respondió directamente a un internauta

Además de esta indirecta, la presentadora aprovechó para enviarle un mensaje directamente a un usuario de Instagram que la tildó de dramática a propósito de una publicación en la que aparece mostrando las vendas en su rodilla.

“¿Será drama porque estoy en un concurso de baile y me lesioné una rodilla... tal vez si tienes un poco de lógica entenderías que necesito mi rodilla y todo mi cuerpecito sano para bailar? No sé si seas capaz de digerirlo”, comenzó a escribir Jessica Cediel sobre una historia que mostraba el comentario de una internauta.

La modelo finalizó el mensaje deseándole a su detractora que jamás le ocurra algo como lo que le sucedió a ella para que no supiera lo frustrante que puede llegar a ser una lesión como la que tiene, no solo por el dolor, sino también por la impotencia de no poder seguir haciendo su trabajo.