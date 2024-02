“Fue un patán”: Ana María Estupiñán habló de su expareja

Recientemente por medio de las rede sociales del Canal RCN publicaron un video con parte del elenco del éxito dramático ‘Rigo’. Se trató de una dinámica de preguntas breves sobre algunas intimidades. El primero en pasar fue a Carmelo, quien lo interpreta el actor Emmanuel Restrepo, a quien le cuestionaron sobre cuál es la anécdota que ha tenido en algún momento vergonzoso en su vida.

Puede leer: Sara Corrales mostró subjetivo video con su novio para celebrar San Valentín

El actor respondió que se dio en lo que fue su primer viaje a Europa tiempo atrás, en el que se fue de mochilero y con muy poco dinero. Allá se quedó en un hostal en el que el desayuno era tipo libre, solo que omitió un pequeño detalle.

“Yo empecé a cogerme tortillas de papa para llevar porque ese día iba al Museo del Prado, pero no tenía plata para comer. Y me empecé a empacar las tortillas de papa, así como que iba pasando y me cogía una tortilla de papa. Y cuando fui otra vez, me pusieron un letrero en la barra que decía ‘solo se puede comer aquí’”, reveló Emmanuel Restrepo.

Precisó que el encargado lo miró sabiendo lo que estaba haciendo, por lo que salió con mucha pena del lugar. Seguidamente fue la oportunidad de Michelle, a quien interpreta la bella Ana María Estupiñán. A ella le preguntaron a cuál ex negaría y los motivos de ello, ante esto la actriz soltó una sonrisa pícara, que de inmediato vino con la respuesta.

“Si lo niego no puedo nombrarlo. Lo negaría porque fue un patán” — Ana María Estupiñán

Finalmente fue el turno de Aracely, en la piel de Sandra Reyes, a ella le cuestionaron sobre cuál ha sido su peor tusa. Para ello Sandra reveló que fue a vivir con una pareja y que a los seis meses el amor se acabó.

Puede leer: Karen Sevillano y sus mejores momentos en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia

“Me dio una tusa tenaz, pero tenaz que vomitaba todo lo que comía. En una semana me adelgacé como cuatro kilos. Entonces que hice, me acosté a llorar con todo, con el papelito, con la florecita, con todo lo que me había regalado y dije bueno, que me duela todo lo que me tenga que doler, y me acosté y dejé que el dolor me invadiera literalmente recuerdo que me dolían hasta las uñas, y lloré y lloré, y fue tanto el dolor que se desapareció y se me fue la tusa, pero fue tenaz”.