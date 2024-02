Shakira anuncia fecha de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira finalmente anunció la tan anhelada fecha de su decimosegundo álbum, el cual llevará por nombre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y que verá la luz el próximo 22 de marzo.

Puede leer: Aseguran que Karol G copió a dos cantantes para su video ‘Contigo’

Fue en el reciente Super Bowl en el que la cantante liberó algunas de las imágenes de lo que se vendría, pero ahora, Por medio de todas sus redes sociales ‘La Loba’ ha mostrado lo que son las cuatro caratulas promocionales y en la principal se le ve llorando diamantes.

“Las mujeres ya no lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, son las palabras con las que Shakira acompañó la publicación.

Las mujeres ya no lloran.

(Women no longer cry)

Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso.



La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico.



Al… pic.twitter.com/QmI5k5pTmv — Shakira (@shakira) February 15, 2024

¿Qué canciones traerá ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

Es de recordar que desde el lanzamiento de ‘El Dorado’ en el año 2017, hasta ahora Shakira solo había lanzado ‘Don’t Wait Up’ así como diversas colaboraciones como lo fue ‘Me Gusta’ con Anuel, ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ con Ozuna.

Seguidamente llegó el hit mundial ‘Music Sessions, Vol. 53′ con Bizarrap —del que se desprende el nombre del álbum —hasta llegar al ‘TQG’ con Karol G. Luego llegó el tema ‘Copa Vacía’ con Manuel Turizo, ‘Acróstico’ en compañía de sus hijos Milán y Sasha y finalmente ‘El Jefe’ con Fuerza Regida.

Todo indica que habrá un tema llamado ‘Puntería’ el cual es una presunta colaboración con Cardi B y los rumores sobre lo que sería su tercera colaboración con Alejandro Sanz, ya que se mostraron juntos hace poco.