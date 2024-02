“Qué pereza”: ‘WestCol’ habló sobre los efectos negativos de ser famoso

‘WestCol’ comentó en sus historias de Instagram que tanta fama y reconocimiento en varios países no solo le traen cosas buenas, sino que también tiene su lado negativo, exponiendo algunos detalles incómodos sobre esto y los problemas en los que se ha involucrado a raíz de su estatus de figura pública.

El streamer ha estado en la mira de muchas personas desde que comenzó el año tras haber reavivado la llama del amor con su expareja, la influencer Aida Victoria Merlano. Esto ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que si bien varios usuarios apoyan la relación, otros se refieren a ella como “tóxica”.

Sin embargo, en los últimos días han circulado varios comentarios alrededor del joven en los que diferentes internautas lo han criticado por algunas publicaciones que ha realizado, las cuales van desde memes con animales, pasando por bromas subidas de tono, hasta pautas publicitarias que ciertos usuarios califican como estafa.

Ante esto, WestCol decidió pronunciarse en una historia, indicando que todos estos comentarios negativos le llegan porque es una figura pública y que, al igual que suele pasar con otras, le llueven rumores que perjudican su imagen.

“Eso conlleva muchas consecuencias también tener ojos encima (...) Es muy gon***a que a uno le digan un montón de cosas que uno no es. Y yo lo único que voy a decir es que yo he sido creador de contenido desde hace ya tiempo, soy streamer, [y] nunca en mi vida he promocionado una pirámide, nunca en mi vida he promocionado alguna ‘cripto’, alguna cosa relacionado con una estafa. Jamás, jamás, jamás y jamás lo voy a hacer”, aseguró el colombiano.

WestCol asegura que está pasando por uno de sus mejores momentos

A través de la misma serie de historias, el streamer aseguró que a pesar de los intentos de sus detractores por manchar su nombre, actualmente está pasando por un buen momento en su carrera en las plataformas digitales.

“Actualmente estamos rompiendo, rompiendo con todos los poderes, número uno en Latinoamérica, todos los días se han estado manteniendo 50.000 personas en el ‘live’. O sea, estamos trabajando muy duro, la verdad estamos trabajando durísimo, estamos rompiendo aquí en Miami”, contó WestCol.

Finalmente contó que a través de una sesión en vivo intentaría aclarar todos los rumores sobre él e incluso, de ser necesario, le extendería una disculpa a aquellos que llegó a ofender en el proceso.