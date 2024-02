”Para un meme”, Carolina Cruz y Carolina Soto probaron hormigas culonas y así les fue

‘Día a Día’, el programa matutino del Canal Caracol aparte de entretener a los televidentes con sus distintos segmentos, está recibiendo a los exparticipantes de ‘La voz kids’, que a pesar de su talento, han culminado su participación en el reality de canto, por lo que una de las invitadas terminó sorprendiendo a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y Carlos Calero con un regalo representativo de su tierra.

Desde Santander, la pequeña cantante llevó hormigas culonas, generando un divertido reto para dos de las presentadoras de ‘Día a Día’ que se enfrentaban por primera vez a la experiencia de probar este particular alimento.

Carolina Cruz y su colega caleña, Carolina Soto, hicieron reír con sus expresiones faciales la saborear y probar las hormigas. Soto fue la primera en intentarlo con los ojos cerrados, y aunque esperaba sentir un sabor desagradable, terminó aceptando que no le disgustó para nada, a pesar de que al inicio le dio impresión ver que estos animalitos tostados, de sabor salado y fuerte, aún tienen sus patas.

“Está buenísimo, parece que estuviera comiendo chicharrón, está riquísimo, me gustó mucho, gracias muñeca porque nunca había probado esto”, acotó la presentadora, para darle la oportunidad a Catalina Gómez, quien las comió sin dejarse grabar la cara. Finalmente, Carolina cruz se mostró temerosa, incluso decía que no podría hacerlo y luego de llenarse de valor, con los ojos abiertos se metió a la boca una de estas hormigas culonas para probarlas, mientras el equipo técnico que se encuentra detrás de cámaras no podía aguantar la risa por las caras de la modelo, mientras le hacían porras, animándola a comérselas y demostrar que puede incluso ser un nuevo ingrediente para sus comidas.

Carolina Cruz trató de guardar la compostura mientras hacía caras de desagrado por el sabor y la textura de las hormigas, pero al pasarla por completo, hizo señas de que todo había estado bien.