“¿En qué momento?”: Jessica Cediel le respondió a quienes la tildan de “pastora”

Jessica Cediel le dedicó unas palabras a sus detractores, en especial a aquellos que la critican por su faceta religiosa en las redes sociales, dejando claro lo bien que se siente en este momento de su vida y que ningún tipo de mensaje negativo lograría dañarla. También aprovechó para callarle la boca a sus ‘haters’ respecto al sobrenombre de “pastora” que le han puesto recientemente.

Desde hace varios meses, la modelo ha estado compartiendo a través de sus redes sociales una faceta más espiritual, aprovechando sus historias de Instagram para publicar reflexiones religiosas, pasajes de la Biblia, cantos y alabanzas, además de sus sesiones en los templos.

Este tipo de contenido en las redes sociales no ha sido tomado de la mejor manera por algunos usuarios, aprovechando más de una ocasión para criticarla en el proceso, con muchos de ellos argumentando que tiene “doble moral” porque predica los valores y las buenas costumbres mientras publica fotos usando atuendos reveladores y ceñidos.

Esto se ha convertido en algo bastante frecuente, en especial en sus publicaciones de Instagram en donde la sección de comentarios se llena de mensajes como “Ahí está la pastora favorita de Colombia jajaja”, “Ese tipo de ropa no le gusta a Dios”, “Esos bailes no los aprueba la iglesia” y “La hipocresía de esta muchacha es gigante”.

Y si bien Jessica Cediel suele hacer caso omiso a este tipo de comentarios, en una serie de historias de Instagram decidió pronunciarse al respecto para dedicarle un mensaje a aquellos que la llaman “pastora” solo por publicar contenido religioso con frecuencia.

“Yo no me las doy de santa, ¿yo en qué momento dije que iba a ser pastora? ¿En qué momento? Que alguien me lo explique. Que yo ame a Dios y siga promoviendo la palabra de Dios, sin duda alguna. Igual, los designios que Él tiene para mi vida solo los conoce Él, ni siquiera los conozco yo, y mucho menos lo conocen los haters”, dijo contundentemente la actriz.

Jessica Cediel se siente muy bien con sus planes actuales

A pesar de las críticas y todos los comentarios negativos que la presentadora suele recibir en las redes sociales, aprovechó esta misma serie de historias para compartir que actualmente está atravesando por un buen momento en su vida, indicando que se siente bien en varios aspectos.

“Mientras unos del otro lado de la pantalla sufren con que: ‘ay, sí, que esta es una perra, doble moral, que quiere ser cristiana y mírela’. Y otra gente que es linda, que entiende, que sabe en lo que estamos, entiende el contexto de las cosas y todo. O sea, hay gente que sufre y uno está feliz, uno está regio, uno tiene salud”, dijo Jessica Cediel.

Finalmente, la colombiana indicó que no cambiará su forma de ser porque eso la hace muy feliz, dejando claro que no le importa si esto le genera malestar a algunas personas en las redes sociales.