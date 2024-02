Martha Isabel Bolaños reveló la razón por la lleva “muchos meses” sin hacer el delicioso

La actriz Martha Isabel Bolaños, del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, es otra de las participantes que llegaron solteras a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, y recientemente sostuvo una conversación la reina de belleza Isabella Santiago sobre lo que serían los amores dentro del programa.

Y es que Isabella se ha mostrado ampliamente interesada por Juanda, lo que llevó a ambas actrices a profundizar sobre el tema. Isabella le cuestionó sobre si está interesada en el panameño Miguel Melfi.

“A mí me gusta el juego con Melfi, pero Melfi es un… te voy a decir cuál es mi rollo. Para mí, mi sexualidad es demasiado sagrada, yo tengo muchos, muchos meses, sin tener sexo, muchos, muchos, entonces cuando yo siento que un man solamente lo único que quieres es co#%&$, usarme sexualmente, a mí eso no me permite avanzar, yo quiero mi man que se enamore, y nos enamoremos, y que yo pueda confiar en él. Pero yo irme a acostar con ‘x’ eso no va a pasar, pero soy mujer, y el juego me gusta, y si tengo la oportunidad de seducir y de jugar y coquetear lo hago”, confesó Martha Isabel Bolaños.

Esta no es la primera vez que la actriz habla al respecto, pues es de recordar que en el capítulo 13 de la última edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, también ocurrió. En ese entonces Claudia Bahamon le preguntó a cada uno de los participantes si creían en una segunda oportunidad, ya que ese día habría un reto de salvación. Martha Isabel Bolaños, abrió su corazón con la pregunta por lo que su respuesta habló del amor en su vida.

“La estoy esperando Clau, estoy esperando que llegue el amor a mi vida por segunda vez. Ustedes saben que uno no se queda con el amor de la vida, no, pocas veces. Esa relación pasó y ahora estoy esperando que llegue el amor de mi vida otra vez”, confesó Martha Isabel Bolaños.