“¿Tendrá prejuicios?”: Isabella Santiago preocupada por lo que piense Juanda de ella

En las 72 horas que llevan los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se siguen revelando más detalles sobre lo que pudiera ser uno de los primeros romances dentro de la convivencia.

Y es que la reina de belleza Isabella Santiago sigue haciéndose muchas preguntas respecto a lo que es la cercanía que vive desde el primer día con Juan David Zapata y es que la atracción hacia el exparticipante del ‘Desafío The Box’ ha sido más que evidente.

Recientemente estuvo conversando con la actriz Martha Isabel Bolaños desde la intimidad de la habitación cielo, en la que dilucidaron sobre el tema y en especial las preocupaciones que tiene Isabella sobre la situación.

“Ponte tú que el me guste, pero qué sé yo qué está pasando por la cabeza de él, porque ok, él debe saber que yo soy mujer trans ¿tendrá prejuicios? ¿no tendrá prejuicios? Porque yo no voy a dar luz verde a algo que yo no sé con qué me voy a topar. Porque él puede tener una amistad de amigos, chévere, encantada, pero ¿sí hay algo más?”, dijo Isabela Santiago.

Ante esto Martha Isabel Bolaños le respondió lo que ha observado y es que Juanda no ha puesto ninguna barrera entre los dos, lo que pudiera aclarar sus dudas y más cuando es de recordar que ambos estuvieron metidos en la misma cama sosteniendo una conversación cercana durante la segunda noche. “Pero de entrada se sabe que no tiene prejuicios, porque se te arrima, conversa, o sea no está prevenido, no tiene masculinidad frágil”, indicó Martha Isabel Bolaños.

Por su parte Isabella Santiago ya visualiza un posible escenario, en caso de que no se dé un paso más entre ambos. “Espero a ver qué pasa, igual voy a tirar la toalla, en el sentido de sí me gusta, o sea no le voy a dar más largas a eso, simplemente voy a dejar colar y ya”.