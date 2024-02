¿'La Jesuu’ quería participar en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia? Esto dijo la influencer

‘La Jesuu’ aprovechó que mucha gente está hablando de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para pronunciarse sobre este reality show, tomando en cuenta la opinión de algunos usuarios de las redes sociales para comentar si le habría gustado participar en este programa, brindando algunos detalles al respecto.

La creadora de contenido ha estado un poco discreta en lo que se refiere a publicar nuevos videos en su perfil de Instagram, tal y como solía hacer cuando comenzó en el mundo de las redes sociales, limitándose a publicar historias debido a que ha tenido una serie de conflictos con esta plataforma.

Puede leer:

Y es que la joven ha mostrado en más de una oportunidad que gran parte de los videos y fotos que intenta publicar en su feed terminan siendo restringidos o simplemente eliminados por diferentes motivos, alegando que su contenido infringe las normas de Instagram.

Es por eso que La Jesuu ha decidido optar por un enfoque algo diferente al limitarse a solo publicar historias, informando a sus seguidores a través de esta vía, además de cumplir con sus pautas publicitarias.

A propósito de sus historias, la colombiana aprovechó esta ventana para pronunciarse respecto a La Casa de los Famosos, revelándole a sus seguidores si le habría gustado participar en este reality show a propósito de que algunos internautas han manifestado que les gustaría verla junto al resto de los concursantes.

“Yo me pongo a pensar: ¿vos te imaginás donde nos hubieran metido a todas las de las polémicas allá adentro? No, no estamos preparadas para eso”, dijo la influencer con una sonrisa.

Lea también: ‘La Jesuu’ reveló por qué nunca más volvió a subir contenido en su Instagram

¿La Jesuu le teme a posibles conflictos en La Casa de los Famosos?

A través de la misma historia, la colombiana dejó entrever que estar encerrada en La Casa de los Famosos con varias personas polémicas podría ser perjudicial, tanto para ella como para el resto, indicando que si bien a través de las redes sociales puede mantener un poco la compostura, en persona las cosas pueden ser diferentes.

“Uno por redes le puede dar el manejo a muchas cosas, a veces uno más calmadito piensa más. Pero en persona, hablo por mí, yo no garantizo mucho, no. Aquí en mi casa estoy tranquilita”, concluyó La Jesuu.