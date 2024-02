“Me ha dado ansiedad”: Manuela Gómez reveló lo que tuvo que dejar para evitarle un infarto a su bebé

Manuela Gómez se dio a conocer en el mundo den entretenimiento luego de su participación en el reality show del Canal RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde no llamó la atención por su talento actoral sino por la polémica que desataba en cada capítulo por su personalidad que terminaba en discusiones con varios de sus compañeros. Luego de ello, se dedicó a cuidar la comunidad que creó en redes sociales y que la apoyan con sus emprendimientos.

Manuela incursionó en el mundo de los tintes naturales y temporales para el cabello, vende toda clase de productos, es DJ de guaracha y antes de dar a conocer la noticia de su embarazo, se encontraba viviendo a las afueras de Medellín en una finca junto a sus perros.

Ahora, ha dado de qué hablar, no por polémicas, sino por las revelaciones que ha hecho sobre los cambios que ha tenido desde que se enteró que estaba en embarazo, además de tener que salir a responder las críticas por su manera de vestir y las decisiones que toma con su pareja para llevar de la mejor manera la etapa que está asumiendo.

Es por ello que Manuela dio a conocer cómo se ha sentido durante su gestación y cuando por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram le preguntaron si ha sufrido de ansiedad o depresión, reveló que:

“En el embarazo me ha dado ansiedad, pero porque fumaba mucho vaporizador y tomaba mucha bebida energizante... A veces sí me da mucha ansiedad de tomarme un RedBull pero no puedo hacerlo para cuidar al bebé porque tanta cafeína le puede dar un infarto a Samantha, entonces toca ser una mamá responsable”.

La creadora de contenido además en otras oportunidades ha manifestado que al ser madre primeriza y al ser muy “relajada” con muchas cosas, no cumple con los estándares de la sociedad sobre la maternidad.

