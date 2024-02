Los mejores memes que dejó el estreno de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

RCN es su propio enemigo con ese primer capítulo de #lacasadelosfamosos pero me he podido reír de lo mal organizado, se escucharon todas las conversaciones que no debían, los micrófonos no suenan, Carla Giraldo tomando agua, no podían abrir la casa, todos enredados hasta el jefe. pic.twitter.com/ZECDAyk38Y