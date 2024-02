“Reina”, Melissa Martínez posó en vestido de baño y sus seguidoras quedaron ‘matadas’

Melissa Martínez se mostró en vestido de baño y muchas mujeres admiraron su belleza. La reconocida periodista deportiva, quien también tiene una importante faceta como empresaria, aprovechó un par de días para irse a descansar. Debido a esto, en sus redes sociales, mostró algunos de los momentos que vivió.

Le puede interesar: Falcao cumplió 38 años y su esposa dejó claro que él es un grandioso padre: “¡Vamos por más!”

Este 10 de febrero de 2024, Melissa Martínez utilizó su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores algunos momentos de su viaje a la playa. Entre lo que mostró, hubo un par de fotografías en las que se le ve en vestido de baño.

“Kelly pero que…”, Melissa Martínez

Vea también: Erika Zapata compartió su momento más humilde en una relación

Como se esperaba, las imágenes provocaron muchas reacciones. De hecho, llamó la atención que muchas mujeres reaccionaron admirando su belleza, pues ya la siguen por se una gran profesional como periodista y empresaria.

Melissa Martínez contó por qué se fue del Canal RCN.

En 2023, Melissa Martínez contó que se fue de RCN porque el canal no la tuvo en cuenta para cubrir los Juegos Olímpicos 2016. Cabe señalar que en esos Olímpicos, Caterine Ibarguen ganó medalla de oro. De hecho, Ibargüen tiene que ver con la salida de Melissa de RCN.

“Después de haber asistido a cuatro Mundiales de fútbol, de haber estado en finales de Champions, en Grand Slam y en todo lo que se puede hacer; después de haber viajado por todo el mundo (...) la gran frustración y lo que no pude hacer fue ver saltar a Caterine Ibargüen, que es una de las mujeres que adoro. Yo no fui a esos Juegos Olímpicos porque no estuve en la designación. Pero yo creía que merecía ir. A mí nadie me robó nada (...) Pero en ese momento dije: ¿cómo así? ¿No estoy en la lista? ¿No voy a ir a los Juegos Olímpicos? Desde ahí comencé a entender que iba a haber algunas designaciones con las que no iba a estar de acuerdo y yo quería trabajar más”, Melissa Martínez