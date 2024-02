Mafe Walker es confirmada a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia ¿Hablará idioma alienígena?

A solo horas del lanzamiento de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia un nuevo nombre es confirmado como lo es Mafe Walker, la colombiana que se hizo virales meses atrás al asegurar tener contacto y poder hablar con seres de otros planetas.

Su ingreso se venía hablando en rede sociales, pero finalmente RCN ha acabado con los rumores al confirmar su participación en el reality que se estrenará a las 8:00 p.m.

“Mis amores soy Mafe Walker la nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Aunque en la casa no tengamos comunicaciones con el exterior yo sí las tengo mis amores añaijen quenma yñenkentaneima ta kentenemaika”, dijo Mafe Walker.

En su maleta incluyó el libro ‘Aztecas, Mayas e Incas’ más una pieza en forma de un extraterrestre con dos de las frases más icónicas de ella en las redes sociales como lo son “Te amo, me amo”.

Su confirmación derivó en una ola de reacciones en las redes sociales por parte de la comunidad digital que no dudó en pronunciarse al respecto. “Me amo, te amo 😍 🤣 🔥”, “Ahora sí se compuso está joda ja ja ja ja”, “Me caí pa tras, PLOP”, “Yo me imagino a karen riéndose de esa señora ja ja ja ja ja ja ja me amo me ama” y “Esto se va descontrolar 😂 🤣 😆 😅 🤪 😁”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Participantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Es de recordar que aún faltan nombres por conocer, y es que a la fecha hay un total de 15 confirmados que son: