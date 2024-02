Ellos son los nuevos confirmados a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

‘La Casa de los Famosos’ Colombia finalmente tendrá su estreno por el canal RCN a las 8:00 p.m. y en las redes sociales del programa siguen llegando nombres de los participantes que se unirán al reto de pasar con más de 40 cámaras las 24 horas del día.

Recientemente ha sido confirmada la actriz Nataly Umaña quien aseguró que tiene mucha fijación con el tema del aseo, pero que esto no significa que será la empleada de los otros 21 participantes.

“Sí soy amiga de las alianzas, y no me gusta la mentira y el engaño. No voy a dejar que allá dentro en esa casa hagan lo que quieran conmigo a nivel de cizaña, de chismes, de venir a enredarme la cabeza, no o voy a permitir y no es negociable”, dijo Nataly Umaña.

Seguidamente ha sido anunciado Kevin Fuentes Redondo, mejor conocido en las redes sociales como ‘Pantera’, el joven viene de participar en el ‘Desafío Super Humanos’ así como el programa ‘Guerreros’.

“Puedo entregarle todo a todos mis compañeros, pero menos mi corazoncito, porque ese ya tiene dueña, así que soy hombre de una sola mujer, para que lo vayan teniendo claro”, dijo ‘Pantera’ en su video de presentación.

Por otra parte, tal como lo anunció Publimetro Colombia, llega Isa Sierra, quien interpreta a Sofía Dantes, la hija de Teresa Mendoza en la telenovela ‘La Reina Del Sur’.

“Conmigo entra el equilibrio, ternura, alegría, buen parche, good vibes”, confesó Isa Sierra en su video de presentación a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en la que se conoció que no será una “jefa”, sino un “jefe” quien llevará las riendas de la casa.

Participantes de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Es de recordar que aún faltan nombres por conocer, y es que a la fecha hay un total de 15 confirmados que son:

Martha Isabel Bolaños

Diana Ángel

Sebastián Gutiérrez

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’

Julián Trujillo

Miguel Melfi

Ornella Sierra, más conocida como la ‘Barbie Costeña’

Omar Murillo

José Miel

Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’

Isabella Santiago

Karen Sevillano

Nataly Umaña

Kevin Fuentes Redondo, mejor conocido como ‘Pantera’

Isa Sierra

Todos los concursantes han sido internados en un reconocido hotel de Bogotá y se pudo conocer que el creador de contenido Eduardo A Ferrer Almanza, más conocido como ‘Alfredo Redes’, sería el decimosexto confirmado.

El joven publicó en su Instagram una imagen en la que se lee “Chao, tengo que entregar el teléfono🥲, los sueños si se cumple cuando se trabajan 🙏🏻❤️🫶”.

'Alfredo Redes' en sus redes sociales Instagram @alfredoredes

Todavía faltarían por confirmar seis participantes y los nombres que más retumban son: Sandra Muñoz, Beto Arango, Naren Daryanani, y la reconocida Mafe Walker quien saltó a la fama al asegurar que habla idioma alienígena.