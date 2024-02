¿Qué tanto se ha hecho? Este es el asombroso cambio de Andrea Serna

Andrea Serna se ha posicionado como una de las presentadoras más representativas del país gracias a su larga trayectoria en la televisión nacional en distintos proyectos como ‘El Factor X’, ‘The Wall’ y convertirse en la imagen de ‘El Desafío’ como su conductora por más de 5 años consecutivos, por lo que sus seguidores viven al tanto de su faceta como presentadora, mamá, e influenciadora.

Es por ello que ha sorprendido a sus casi 4 millones de fans en Instagram con un recuerdo invaluable, puesto que gracias a la campaña actual de una de las marcas de las que es imagen hace años, reveló lo mucho que ha cambiado y lo bien que se conserva, puesto que vale la pena recordar que a sus 7 años de edad es una de las mujeres mejor conservadas aún se mantiene vigente como modelo.

“Más de 15 años como imagen de Head and Shoulders, marca que conozco con la que he crecido y que he visto evolucionar, me hace sentir muy orgullosa”, comentó la presentadora a sus fans mientras dejaba ver cómo lucía en el 2009 versus cómo se ve actualmente.

A sus 32 años, Andrea Serna llevaba su cabello castaño más oscuro, sus cejas más delgadas y su rostro aún muy joven, por lo que ha dejado saber en varias oportunidades que más allá de tener una rutina de skincare, de los masajes y el yoga facial, ha recurrido a algunos tratamientos estéticos para activar el colágeno de su piel e incluso ha hecho uso del ultherapy para evitar los signos del envejecimiento en su rostro.

Gracias a sus cuidados, a la dedicación, sus rutinas, su alimentación y el ejercicio, a pesar de los años y de su notable cambio, sigue siendo ejemplo para las mujeres que la siguen y que reciben los años con seguridad.