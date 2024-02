”De lo que se perdió”, a Carolina Soto la agarraron mal arreglada y su reacción generó risas

Carolina Soto se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional gracias a su larga trayectoria como conductora del matutino del Canal Caracol, ‘Día a Día’, donde comparte con Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero y el chef, Juan Diego Vanegas. En sus redes sociales conquista también a sus seguidores con sus historias de madre, sus ocurrencias y su personalidad, por lo que uno de sus últimos videos despertó risas entre sus fans.

La presentadora sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con una divertida parodia en video, dejando claro que se trató de su propia versión de un video que vio en TikTok, pero que gracias a su carisma y talento, logró que el video fuera la sensación en redes sociales y fuera comentado con cientos de emojis de risa que demostraron que su objetivo se cumplió.

En el particular video se ve a la versión desarreglada de Carolina Soto, quien con los crespos en producción, una bata levantadora, sin maquillaje, con la bolsa de la basura, un canasta y una penca de sábila, al llamar al ascensor, se encuentra con los hombres más apuestos y en medio de la intimidación y la pena que pasa por no ir perfectamente arreglada, y tras la sonrisa de uno de los galanes, la puerta del ascensor se cierra y ella queda por fuera.

Como si fuera toda una actriz profesional, la presentadora dejó en evidencia su talento la versionar el video y como ella misma lo mencionó son “cosas que pasan cuando no te arreglas…. mucha ficción, empezando porque aun no me encuentro unos vecinos así, vi este video en tiktok y lo amé”.

Sus seguidores aprovecharon para bromearle y decirle que por no ir “regia” como siempre, se perdió un buen trayecto con los BTS, e incluso revelaron que se han sentido identificados puesto que cuando están en “las peores fachas”, se encuentran con alguien importante o la persona que les gusta.

