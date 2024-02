Esta sería la razón de la riña entre los humoristas Alerta y Hassam por la que no se pueden ni ver

Alerta y Hassam han sido de los humoristas que se han destacado en la escena humorística del país, llegando a estar presentes en uno de los programas más icónicos de ese ámbito como lo es ‘Sábados Felices’. Ambos llegaron a compartir el mismo set de dicho programa, pero después de un tiempo no se les volvió a ver juntos, desatando cualquier tipo de rumores al respecto.

Esta sería la razón de la riña entre los humoristas Alerta y Hassam

En el programa de ‘Los impresentables’ de Los 40 Alerta dio su versión de lo que habría pasado llegando a mencionar “Dijo que yo hice cosas para que él no estuviera en el programa (...) al contrario, yo tenía autoridad ahí. La pelea es tonta porque todo el apoyo que le di abrimos puertas, abrió gente nueva, él fue aluno mío valiosísimo (...) Todos lso compañeros tienen la certeza que desde nuestro poder podemos ayudar y colaborarle a todos”.

Así mismo añadió “Yo le he dicho abramos debate. Me trata de pirobo y miremos a ver quién más está en esto”. Dichas estas declaraciones dieron a entender que la rivalidad aún continua y que no han tenido la oportunidad de aclarar los malos entendidos que llegaron a tener desde hace varios años. Por otra parte, en la sección de comentarios, los internautas quedaron un poco confundidos al no saber si en realidad hubo reconciliación o no.

