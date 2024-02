“Así Tata se empute”: Peter Manjarrés ante íntimo regalo que le dio una fan

Desde hace décadas el cantante Peter Manjarrés ha sido el soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Y en una de sus más recientes presentaciones la euforia se apoderó de una fan, quien decidió quitarse el brasier para regalárselo al intérprete de ‘Te Empeliculaste’, ‘La Que No Me Conoce’ y ‘El Papá De Los Amores’.

“¿Tú me regalaste esto? Lo voy a guardar en mi closet así Tata se empute. Tata no es celosa, ella sabe que esto me lo dan con cariño y con respeto. Yo también lo recibo con mucho respeto. A pesar que es una prenda intima, quiero recibirla con respeto, porque yo respeto a las mujeres y las mujeres merecen respeto. Esto no tiene nada de malo, me lo diste con el corazón, lo recibo con mucho respeto ¡Qué vivan las mujeres!”, dijo Peter Manjarrés al paralizar la presentación que luego continuó con la emoción del público.

Una cuenta especializada en el vallenato fue la encargada de publicar el video del momento, por lo que tal y como era de esperarse, la comunidad digital no tardó en reaccionar a lo sucedido, por lo llenaron el post con mensajes divididos en los que reconocen la caballerosidad del cantante, así como de que esto sea algo rutinario, por lo que hicieron algunas bromas.

“Pedro cuidaooo y no vayas a recibir un bóxer de un seguidor 😂 😂 😂 😂 😂”, “La Tata: ‘ajá y tú vas a guardar eso verdad 😂”, “toda la vida ha sido lo máximo y bien llamado ‘El Caballero’”, “Eso ya no es inesperado ya cualquiera tira una pantaleta o un brasier y pa’ los cantantes es felicidad 🙄” y “Con respeto se reciben las cosas, el caballero del vallenato”, son algunas de las reacciones que destacan.